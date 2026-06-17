Cleitinho critica montagem de Lula sendo jogado de ponte: 'Política baixa'

O senador Cleitinho Azevedo (Republicanos) criticou nessa terça-feira (16/6) uma montagem que vem sendo veiculada nas redes sociais, em que o presidente Lula (PT) é arremessado de uma ponte, supostamente praticando rope jump.

A referência da imagem é a tragédia que vitimou Maria Eduarda Rodrigues de Freitas no sábado (13/6), em Limeira (SP). Ao praticar o esporte radical, ela foi atirada de uma ponte sem estar devidamente amparada por cordas. Com o erro por parte dos organizadores da prática esportiva, a jovem de 21 anos despencou 40 metros e morreu.

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"O que mais me chama a atenção é usar a morte dessa jovem para fazer política. [...] Eu não sou aliado do Lula e não serei aliado do Lula. [...] Isso aqui precisa acabar no país, esse tipo de polarização, esse tipo de brincadeira de mal gosto, de piada de mal gosto. Vocês estão usando política em cima da dor de uma jovem. Até quando a gente vai fazer esse tipo de política baixa no país?", questionou Cleitinho no plenário do Senado Federal.

O senador acrescentou que quem fez essa montagem não é de direita nem cristão: "Isso aqui não se faz, meu amigo. Isso aqui não é política, é baixaria. E vocês estão desrespeitando de verdade, não o presidente da República, mas a família dessa jovem. Pessoas que fizeram isso aqui, tomem vergonha na cara! Respeitem a dor da família!".





Cleitinho ainda disse que o rope jump não é um esporte e que a morte da jovem não foi uma fatalidade, mas uma negligência e uma falta de fiscalização.

