PF deflagra 9ª fase da Operação Compliance Zero e cumpre 18 mandados

Ao todo, policiais federais cumprem 18 mandados de busca e apreensão - (crédito: PF/Divulgação)

A Polícia Federal deflagrou, nesta quinta-feira (18/6), a 9ª fase da Operação Compliance Zero, que investiga a possível participação de agente público com prerrogativa de foro em um esquema de irregularidades envolvendo instituições integrantes do Sistema Financeiro Nacional.

O senador Jaques Wagner (PT), líder do governo Lula no Senado, e o banqueiro Augusto Lima, controlador do Banco Pleno, estão entre os alvos.

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Ao todo, policiais federais cumprem 18 mandados de busca e apreensão nos estados da Bahia, São Paulo e no Distrito Federal. As ordens judiciais foram expedidas pelo Supremo Tribunal Federal (STF).

Além das buscas, também foram determinadas medidas cautelares diversas da prisão contra os investigados. Entre elas estão a proibição de contato entre os envolvidos, a suspensão de passaportes e a utilização de monitoração eletrônica.

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Segundo a Polícia Federal, as apurações buscam esclarecer a atuação dos suspeitos no esquema investigado. Os fatos apurados podem configurar, em tese, os crimes de corrupção passiva, corrupção ativa e lavagem de dinheiro.

Matéria em atualização.