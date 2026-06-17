PF aponta que Vorcaro pagou hotel de luxo para Hugo Motta

Reunião do Comitê Gestor do Pacto Nacional de Prevenção aos Feminicídios, em alusão aos 100 dias do Pacto Brasil entre os Três Poderes para Enfrentamento do Feminicídio. Presidente da Câmara dos Deputados, Hugo Motta (REPUBLICANOS - PB) - (crédito: Marina Ramos/Câmara dos Deputados)

O ex-banqueiro Daniel Vorcaro teria custeado a hospedagem do presidente da Câmara dos Deputados, Hugo Motta (Republicanos-PB), e do senador Ciro Nogueira (PP-PI) em um hotel de luxo em Lisboa. A informação consta em um dos relatórios da Polícia Federal (PF) divulgados pelo Supremo Tribunal Federal (STF).

De acordo com a investigação, foram pagas cinco diárias no Four Seasons, hotel cinco estrelas da capital portuguesa, ao custo de 3.155 euros. O valor supera R$ 90 mil na conversão atual.

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Além disso, a PF cita mensagens trocadas em junho de 2024 entre Vorcaro e um colaborador identificado como Leo Serrano. Nas conversas, o empresário solicita a reserva de dois quartos para os parlamentares e demonstra preocupação com a privacidade e o controle de acesso ao local.

Ciro Nogueira é investigado na operação Compliance Zero e já foi alvo de busca e apreensão autorizada pelo STF. Hugo Motta não figura entre os investigados.

Questionado sobre o caso, o presidente da Câmara afirmou que recebeu a informação com tranquilidade e disse não ver irregularidade na participação em um encontro corporativo e jurídico realizado em Lisboa.

O relatório veio a público no mesmo momento em que o presidente do Senado, Davi Alcolumbre (União-AP), reagiu a uma reportagem da revista Veja que o relacionava ao recebimento de US$ 30 milhões de Vorcaro em uma conta no exterior. Em discurso no plenário, Alcolumbre negou as acusações, classificou a informação como falsa e afirmou que buscará responsabilizar os autores da denúncia.

Com informações da Agência Brasil.