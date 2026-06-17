PF aponta que Vorcaro pagou hotel de luxo para Hugo Motta

O ex-banqueiro Daniel Vorcaro teria custeado a hospedagem do presidente da Câmara dos Deputados, Hugo Motta (Republicanos-PB), e do senador Ciro Nogueira (PP-PI) em um hotel de luxo em Lisboa. A informação consta em um dos relatórios da Polícia Federal (PF) divulgados pelo Supremo Tribunal Federal (STF).
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De acordo com a investigação, foram pagas cinco diárias no Four Seasons, hotel cinco estrelas da capital portuguesa, ao custo de 3.155 euros. O valor supera R$ 90 mil na conversão atual.
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Além disso, a PF cita mensagens trocadas em junho de 2024 entre Vorcaro e um colaborador identificado como Leo Serrano. Nas conversas, o empresário solicita a reserva de dois quartos para os parlamentares e demonstra preocupação com a privacidade e o controle de acesso ao local.
Ciro Nogueira é investigado na operação Compliance Zero e já foi alvo de busca e apreensão autorizada pelo STF. Hugo Motta não figura entre os investigados.
Questionado sobre o caso, o presidente da Câmara afirmou que recebeu a informação com tranquilidade e disse não ver irregularidade na participação em um encontro corporativo e jurídico realizado em Lisboa.
O relatório veio a público no mesmo momento em que o presidente do Senado, Davi Alcolumbre (União-AP), reagiu a uma reportagem da revista Veja que o relacionava ao recebimento de US$ 30 milhões de Vorcaro em uma conta no exterior. Em discurso no plenário, Alcolumbre negou as acusações, classificou a informação como falsa e afirmou que buscará responsabilizar os autores da denúncia.
Com informações da Agência Brasil.