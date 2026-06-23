Flávio Bolsonaro pede espaço em audiência nos EUA para falar de tarifas

Flávio Bolsonaro solicitou ao Escritório do Representante de Comércio dos Estados Unidos (USTR), responsável por organizar o evento, o tempo de 5 minutos - (crédito: Minervino Junior/CB/D.A Press)

O senador e pré-candidato à presidência da República, Flávio Bolsonaro (PL-RJ), anunciou nas redes sociais que se inscreveu para discursar em uma audiência pública realizada nos Estados Unidos (EUA), no dia 6 de julho, para discutir o novo tarifaço de 25% sobre produtos brasileiros.

“Vou defender os interesses do povo brasileiro! Vou fazer a minha parte para evitar que empresas brasileiras sejam ainda mais taxadas do que já são com o governo Lula. Como era de se esperar, Lula não move uma palha para evitar que elas sejam tarifadas. E a razão é muito simples: ele acredita que isso pode beneficiá-lo nas urnas em outubro, mesmo que isso custe quebrar as empresas brasileiras” escreveu Flávio, no perfil do X.

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O parlamentar solicitou ao Escritório do Representante de Comércio dos Estados Unidos (USTR), responsável por organizar o evento, o tempo de 5 minutos para discursar na audiência. No pedido encaminhado ao governo norte-americano, o senador ressaltou que já foi até a Casa Branca para discutir o tema com o presidente Donald Trump.

De acordo com o documento enviado pelo senador, a medida adequada acerca da taxação seria a suspensão da medida, além da abertura de um mecanismo bilateral de negociação entre Brasil e Estados Unidos com agenda e cronogramas estabelecidos, bem como uma fiscalização realizada com o objetivo de “preservar o poder norte-americano enquanto os países buscam uma solução negociada”.

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Em um aceno para um possível apoio de Trump, Flávio Bolsonaro ainda ressalta que “um governo brasileiro reformista eleito teria ideologias alinhadas àquelas defendidas pelo governo dos Estados Unidos, abrindo espaços pára negociações de boa fé”.

Vou defender os interesses do povo brasileiro!



Vou fazer a minha parte para evitar que empresas brasileiras sejam ainda mais taxadas do que já são com o governo lula.



Como era de se esperar, lula não move uma palha para evitar que elas sejam tarifadas.



E a razão é muito… https://t.co/nNnnpLCkqj — Flávio Bolsonaro (@FlavioBolsonaro) June 23, 2026