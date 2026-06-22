Economia formal será tomada pelo crime se PT continuar, diz Caiado

Ainda durante a exposição, Caiado citou a entrada de organizações criminosas no setor de combustível e nas fintechs - (crédito: Minervino Júnior/CB/D.A.Press)

O ex-governador de Goiás e pré-candidato à presidência da República, Ronaldo Caiado (PSD), disse que o narcotráfico expulsa as “pessoas de bem” da economia formal e comparou a situação ao que acontece no México, onde os cartéis ainda atuam com mais força e movimentam uma parcela relevante dos recursos no país. Além de comercializar drogas, esses grupos estariam atuando em setores formais da economia para manter a atuação dos esquemas criminosos, segundo o presidenciável.

“As pessoas falam que o Brasil vai virar uma Venezuela. Elas estão enganadas. O Brasil, se continuar com o PT (Partido dos Trabalhadores) vai virar uma ‘mexicanização’, onde a economia formal vai ser toda invadida pelo crime. Essa, sim, é a ocupação territorial da economia formal, a ocupação do espaço político, dos poderes e, aí sim, se estabelece dentro da democracia”, disse Caiado.

Fique por dentro das notícias que importam para você! SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO

A declaração do ex-governador ocorreu nesta segunda-feira (22/6) durante um evento organizado pela Confederação Nacional da Indústria (CNI), onde além de Caiado, também estiveram presentes os pré-candidatos Flávio Bolsonaro (PL) e Romeu Zema (Novo). Eles receberam das mãos dos representantes da entidade as propostas do setor para os próximos anos.

Ainda durante a exposição, Caiado citou a entrada de organizações criminosas no setor de combustível e nas fintechs – que foram reveladas recentemente na Operação Carbono Oculto, deflagrada em agosto de 2025 pela Receita Federal e pela Polícia Federal (PF) – para alertar sobre a atuação desses mesmos grupos em esferas do poder, como o Congresso Nacional e Poder Judiciário.

“Amanhã, eles quebram a estrutura, ou senão se colocam como sendo salvadores da pátria, para vocês continuarem podendo sobreviver. Isso está acontecendo em todos os campos, como muito bem colocou aqui, seja de combustível, seja de fintechs, seja em carga roubada, (...) seja amanhã em todas as áreas”, acrescentou Caiado.

