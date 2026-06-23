"Não me candidatei para fazer coisa para rico", diz Lula em agenda no RJ

Lula acelerou o ritmo de inauguração de obras nas últimas semanas. A partir de 4 da julho, políticos que disputam nas eleições estarão proibidos de participar de inaugurações - (crédito: Ricardo Stuckert/PR)

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) afirmou, nesta terça-feira (23/6), que sua atuação à frente do governo federal tem como foco a população de menor renda, os trabalhadores e a classe média. A declaração foi feita durante a cerimônia de entrega da primeira fase das obras da Nova Serra das Araras, na Via Dutra, no Rio de Janeiro.

Ao defender o papel do Estado na promoção de políticas públicas, Lula afirmou que não chegou à Presidência da República para governar em favor dos mais ricos, mas para atender aqueles que mais dependem da ação governamental.

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“Eu não me candidatei para fazer coisa para rico. O rico não precisa do governo. Quem precisa do governo são as pessoas humildes, a classe média e os trabalhadores”, declarou.

Durante o discurso, o presidente também fez uma defesa do legado de seus mandatos anteriores e do governo da ex-presidente Dilma Rousseff. Segundo ele, nenhuma outra gestão federal destinou tantos recursos ao estado do Rio de Janeiro quanto os governos petistas.

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“Na história da República, não houve um presidente que colocasse mais dinheiro no Rio de Janeiro do que eu e Dilma Rousseff”, afirmou.

Lula disse ainda que os investimentos realizados ao longo dos últimos governos petistas ajudaram a ampliar ações em áreas como saúde, educação, infraestrutura e inclusão social. “Eu falo isso porque conheço o Brasil. Duvido que algum governador tenha recebido de um presidente da República mais do que recebeu dos governos Lula e Dilma”, declarou.

Ao lembrar sua trajetória de vida, o presidente relatou dificuldades enfrentadas durante a juventude e afirmou que sua experiência pessoal contribui para compreender os desafios vividos pela população de baixa renda. “Eu sei o que o povo deste país sofre. Sei das dificuldades que muitas famílias enfrentam. Foi exatamente por isso que me candidatei à Presidência da República”, disse.

Nova Serra das Araras

A entrega da primeira etapa da Nova Serra das Araras representa um avanço em uma das maiores intervenções rodoviárias atualmente em andamento no país. O empreendimento integra o processo de modernização da Via Dutra e recebeu investimentos estimados em R$ 1,5 bilhão. A fase inaugurada nesta terça-feira libera uma nova estrutura viária em trecho estratégico da ligação entre Rio de Janeiro e São Paulo.

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As melhorias buscam aumentar a segurança dos motoristas e ampliar a capacidade de circulação em uma região que concentra intenso fluxo de veículos de passeio e de transporte de cargas. De acordo com o governo federal, os trabalhos já ultrapassaram 70% de execução.

Quando estiver totalmente concluída, a Nova Serra das Araras contará com pistas ampliadas nos dois sentidos, novos viadutos, sistemas modernos de monitoramento, iluminação em todo o trecho e estruturas destinadas a aumentar a segurança operacional da rodovia.

A expectativa é que a obra produza impactos significativos na logística nacional. A região é considerada um dos principais corredores de transporte do país, conectando dois dos maiores polos econômicos brasileiros e movimentando milhares de veículos diariamente.

Os estudos apresentados pelo governo apontam que as intervenções deverão aumentar a fluidez do tráfego e reduzir o tempo de deslocamento dos usuários. A previsão é de melhora expressiva nas condições de circulação, especialmente em períodos de maior movimento.