Lindbergh acusa Alcolumbre de travar PEC do fim da escala 6x1

O deputado federal Lindbergh Farias (PT-RJ), vice-líder do governo no Congresso, acusou nesta terça-feira (23/6) o presidente do Senado, Davi Alcolumbre (União-AP), de dificultar o avanço da proposta de emenda à Constituição (PEC) que prevê o fim da escala de trabalho 6x1.

Segundo o parlamentar, a matéria estaria sendo mantida sem andamento na Casa, e sua votação pode ser adiada para depois das eleições.

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Em publicação nas redes sociais, Lindbergh afirmou que Alcolumbre e parlamentares da bancada bolsonarista atuam para retardar a análise da proposta. O deputado sustentou que a estratégia teria como objetivo impedir que a PEC seja apreciada ainda neste ano, e criticou a condução do tema no Senado.







Em um vídeo divulgado no X, o petista também citou o senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ), apontado por ele como um dos articuladores contrários à proposta. Lindbergh afirmou que haveria uma ação coordenada “contra os trabalhadores” e convocou a população a pressionar deputados e senadores nas redes sociais para garantir a aprovação da medida.

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Alcolumbre "sentou em cima" da proposta

“O Alcolumbre sentou em cima e não colocou para tramitar no Senado Federal. Toda vez que os trabalhadores lutaram por mais direitos a mesma história se repetiu. Setores ligados aos patrões diziam que a economia quebraria, que haveria desemprego e prejuízo”, declarou o deputado.







A PEC que busca extinguir a escala 6x1 tem sido defendida por setores da base governista e por centrais sindicais. Até o momento, Davi Alcolumbre não se manifestou sobre as declarações de Lindbergh Farias. A proposta ainda depende de tramitação e votação no Congresso Nacional.