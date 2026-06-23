Erika Hilton aciona MPF contra propaganda de bets por comentaristas

"É inaceitável um comentarista usar a sua posição de especialista para induzir os telespectadores a apostarem", afirmou a deputada do PSOL - (crédito: Kayo Magalhaes/Câmara dos Deputados)

Por Letícia Passos — Em meio à Copa do Mundo, a deputada federal Erika Hilton (PSol-SP) apresentou uma representação ao Ministério Público Federal (MPF) pedindo a adoção de medidas para impedir que comentaristas esportivos façam propaganda de apostas durante a transmissão de eventos esportivos.

No documento encaminhado ao órgão, a parlamentar sustenta que profissionais responsáveis pela análise das partidas estariam se valendo da autoridade e da confiança conquistadas junto ao público para incentivar a realização de apostas.

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Segundo ela, essa prática ocorre, entre outras formas, por meio da divulgação de palpites e de odds, sistema utilizado pelas plataformas para calcular o retorno financeiro em caso de acerto do apostador.

“É inaceitável um comentarista usar a sua posição de especialista para induzir os telespectadores a apostarem”, afirmou.

A ação não menciona nomes de comentaristas, emissoras de televisão ou plataformas específicas. Ainda assim, Hilton questiona o modelo atual de divulgação das casas de apostas e defende que a publicidade do setor seja submetida a exigências mais rigorosas, com regras claras sobre transparência e identificação do conteúdo promocional.

A deputada também voltou a criticar o crescimento do mercado de apostas esportivas no Brasil. Para ela, a expansão das bets tem relação com o aumento de problemas sociais, entre eles o endividamento e a dependência em jogos de azar. “Bet não é esporte. É jogo de azar”, declarou.

O Correio entrou em contato com a assessoria da deputada para solicitar mais informações sobre a representação apresentada ao Ministério Público Federal, mas não havia recebido retorno até a publicação desta reportagem. O espaço permanece aberto para manifestações.

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Críticas

Esta não é a primeira vez que a parlamentar demonstra sua posição contrária às bets. Em maio do ano passado, por exemplo, Hilton afirmou nas redes sociais que os jogos de azar on-line eram responsáveis por "destruir famílias" e viciar "crianças e adolescentes.