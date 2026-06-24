Após revista, Polícia descobre celular na cela do pai de Vorcaro

Revista realizada por policiais penais descobriu um aparelho celular na cela de Henrique Vorcaro, pai do ex-banqueiro Daniel Vorcaro, na Penitenciária Nelson Hungria, em Contagem (MG). A apreensão foi na segunda-feira, durante uma operação do Comando de Operações Penitenciárias Especiais (Cope). Na semana passada, a Segunda Turma do Supremo Tribunal federal (STF) negou que a detenção dele em regime fechado fosse convertida para domiciliar.

Henrique é investigado pela Polícia Federal pela suspeita de ser o chefe dos grupos "A Turma" e "Os Meninos", braços violentos do esquema do Banco Master. Eram os responsáveis por crimes de intimidação, coerção, obtenção de informações sigilosas e invasões a dispositivos informáticos. Dessa estrutura paralela, faziam parte milicianos, policiais federais aposentados e Luiz Phillipi Mourão, o "Sicário", que suicidou-se logo depois de ter sido preso pela PF.

Fique por dentro das notícias que importam para você! SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO

Leia também: Flávio Bolsonaro pede espaço em audiência nos EUA para falar de tarifas

O pai do dono do Master cumpre prisão preventiva e é também acusado de ocultação de patrimônio. A polícia não informou se foi identificada a forma de uso do celular apreendido — se para realizar ligações ou acessar a internet. A informação foi adiantada pela Rádio Itatiaia e confirmada pelo Correio.

As investigações apontam que Daniel pagou mesada de R$ 400 mil ao policial federal aposentado Marilson Roseno da Silva para ter acesso a informações sigilosas de investigações que corriam na corporação. Integrante da "Turma", ele teria cooptado agentes da ativa para obter informações sobre ações em curso. Entre os recrutados estão o agente Anderson Wander da Silva e a delegada Valéria Vieira, segundo relatório da PF remetido ao STF.

O relatório também aponta que Sebastião Monteiro Júnior e Francisco Pereira da Silva, que também estavam aposentados, juntaram-se ao grupo para acessar as informações privilegiadas. O dinheiro aos integrantes da PF, tanto da ativa quanto aos aposentados, seria repassado por Henrique Vorcaro.

Leia também: Justiça da Flórida aceita Brasil em ação de Rumble e Trump Media contra Moraes

Mas a descoberta de um celular na cela de Henrique Vorcaro não foi a única má notícia para o pai do ex-banqueiro. Ele teve a casa invadida, no condomínio de luxo Capitão do Mato, em Nova Lima, também na Região Metropolitana de Belo Horizonte.

Foram levados cartões de crédito, joias e relógios — um deles avaliado em cerca de R$ 1 milhão. O invasor, de 41 anos, foi preso horas depois após ser denunciado pela própria namorada. A ocorrência foi registrada por Aline Vorcaro, mãe do dono do Master.