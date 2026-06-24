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Jaques Wagner se reúne com Alcolumbre antes de encontro com Lula nesta quarta

Líder do governo no Senado deve agradecer apoio do presidente da Casa após operação da PF e discutir cenário político com o presidente da República

Nos bastidores, dirigentes petistas afirmam que Jaques pretende atuar como ponte para uma reaproximação entre Lula e Alcolumbre - (crédito: Carlos Moura/Agência Senado)
Nos bastidores, dirigentes petistas afirmam que Jaques pretende atuar como ponte para uma reaproximação entre Lula e Alcolumbre - (crédito: Carlos Moura/Agência Senado)

O líder do governo no Senado, Jaques Wagner (PT-BA), deve se reunir nesta quarta-feira (24/6) com o presidente do Senado, Davi Alcolumbre (União-AP), antes de um encontro previsto com o presidente Luiz Inácio Lula da Silva. A conversa com Alcolumbre ocorre em meio às repercussões da operação da Polícia Federal realizada na semana passada e tem como objetivo agradecer o apoio público manifestado pelo senador amapaense ao petista.

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Ao Correio, a assessoria de Jaques Wagner informou que não possui detalhes sobre a agenda com Alcolumbre, mas confirmou que o senador terá uma reunião com Lula ainda hoje, embora o horário ainda não esteja definido. Segundo interlocutores, Wagner ainda não havia chegado a Brasília no início da manhã. A assessoria de Alcolumbre, por sua vez, confirmou que haverá uma conversa entre os dois parlamentares.

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Nos bastidores, dirigentes petistas afirmam que Jaques também pretende atuar como ponte para uma reaproximação entre Lula e Alcolumbre, mesmo diante da possibilidade de deixar o posto de líder do governo no Senado.

Informações repassadas por integrantes do Palácio do Planalto indicam que há previsão de um encontro entre Jaques Wagner e Lula após a reunião com o presidente do Senado. O objetivo é discutir os desdobramentos políticos da operação da PF e o futuro do senador na liderança do governo no Congresso.

Na segunda-feira (22), o presidente se reuniu com auxiliares e aliados no Palácio do Planalto para avaliar os impactos políticos do caso. De acordo com interlocutores do governo, há uma avaliação de que a saída de Jaques Wagner da liderança pode ser necessária para reduzir o desgaste sobre o chefe do Executivo e preservar a estratégia de reeleição em 2026. A decisão deverá ser discutida diretamente entre Lula e o senador ao longo desta quarta-feira.

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Alícia Bernardes

Alícia Bernardes é graduanda de Jornalismo e Comércio Exterior pela UDF. Integrante da Women Inside Trade (WIT), iniciativa que promove a participação feminina no comércio internacional, já estagiou no Poder360, atuando na produção das newsletters do jorn

Eduarda Esposito

Repórter

Jornalista, 29 anos, formada na Universidade de Brasília (UnB), repórter da coluna Brasília-DF e das editorias de política, economia e Brasil

Por Alícia Bernardes e Eduarda Esposito
postado em 24/06/2026 11:00 / atualizado em 24/06/2026 11:01
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