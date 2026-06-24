Jaques Wagner se reúne com Alcolumbre antes de encontro com Lula nesta quarta

Nos bastidores, dirigentes petistas afirmam que Jaques pretende atuar como ponte para uma reaproximação entre Lula e Alcolumbre - (crédito: Carlos Moura/Agência Senado)

O líder do governo no Senado, Jaques Wagner (PT-BA), deve se reunir nesta quarta-feira (24/6) com o presidente do Senado, Davi Alcolumbre (União-AP), antes de um encontro previsto com o presidente Luiz Inácio Lula da Silva. A conversa com Alcolumbre ocorre em meio às repercussões da operação da Polícia Federal realizada na semana passada e tem como objetivo agradecer o apoio público manifestado pelo senador amapaense ao petista.

Ao Correio, a assessoria de Jaques Wagner informou que não possui detalhes sobre a agenda com Alcolumbre, mas confirmou que o senador terá uma reunião com Lula ainda hoje, embora o horário ainda não esteja definido. Segundo interlocutores, Wagner ainda não havia chegado a Brasília no início da manhã. A assessoria de Alcolumbre, por sua vez, confirmou que haverá uma conversa entre os dois parlamentares.



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Nos bastidores, dirigentes petistas afirmam que Jaques também pretende atuar como ponte para uma reaproximação entre Lula e Alcolumbre, mesmo diante da possibilidade de deixar o posto de líder do governo no Senado.

Informações repassadas por integrantes do Palácio do Planalto indicam que há previsão de um encontro entre Jaques Wagner e Lula após a reunião com o presidente do Senado. O objetivo é discutir os desdobramentos políticos da operação da PF e o futuro do senador na liderança do governo no Congresso.



Na segunda-feira (22), o presidente se reuniu com auxiliares e aliados no Palácio do Planalto para avaliar os impactos políticos do caso. De acordo com interlocutores do governo, há uma avaliação de que a saída de Jaques Wagner da liderança pode ser necessária para reduzir o desgaste sobre o chefe do Executivo e preservar a estratégia de reeleição em 2026. A decisão deverá ser discutida diretamente entre Lula e o senador ao longo desta quarta-feira.