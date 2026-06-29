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PESQUISA ELEITORAL

BTG-Nexus mostra empate técnico entre Lula e Flávio no segundo turno

Nova rodada da pesquisa mostra redução da vantagem do presidente sobre o senador. Lula permanece na liderança no primeiro turno e vence os demais adversários testados

No cenário testado, Lula tem 47% das intenções de voto, enquanto Flávio Bolsonaro registra 44%. Como a margem de erro é de dois pontos percentuais para mais ou para menos, os dois estão tecnicamente empatados - (crédito: Fotos; Divulgação)
No cenário testado, Lula tem 47% das intenções de voto, enquanto Flávio Bolsonaro registra 44%. Como a margem de erro é de dois pontos percentuais para mais ou para menos, os dois estão tecnicamente empatados - (crédito: Fotos; Divulgação)

No cenário de segundo turno da eleição presidencial de 2026, o senador Flávio Bolsonaro (PL) voltou a aparecer em empate técnico com o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), segundo a quinta rodada da pesquisa BTG-Nexus, divulgada nesta segunda-feira (29/6). No levantamento, Lula tem 47% das intenções de voto, enquanto o senador registra 44%. Como a margem de erro é de dois pontos percentuais para mais ou para menos, os dois estão tecnicamente empatados.

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O resultado indica um cenário mais equilibrado em relação ao levantamento anterior, quando a vantagem de Lula sobre o senador era superior ao limite do empate estatístico. No levantamento anterior, divulgado em 15 de junho, o atual presidente vencia por 49% a 43%, uma distância de seis pontos que o colocava em vantagem fora da margem de erro.

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A pesquisa também simulou outros cenários de segundo turno. Lula venceria Romeu Zema por 48% a 38%, Ronaldo Caiado por 47% a 39% e Renan Santos por 48% a 36%.

No primeiro turno, Lula lidera a disputa com 42% das intenções de voto. Flávio Bolsonaro aparece em segundo lugar, com 34%. Na sequência estão Ronaldo Caiado (União), com 5%; Renan Santos (MBL), com 4%; e Romeu Zema (Novo), com 3%. Joaquim Barbosa, Augusto Cury, Aécio Neves e Cabo Daciolo têm 1% cada.

O levantamento mostra ainda que os dois principais candidatos têm índices elevados de rejeição. Flávio Bolsonaro registra 51% de rejeição, enquanto Lula aparece com 49%. Entre os nomes avaliados, Aécio Neves lidera esse indicador, com 75% de rejeição entre os eleitores que afirmam conhecê-lo.

O levantamento ouviu 2.009 eleitores entre os dias 26 e 28 de junho de 2026. A margem de erro é de dois pontos percentuais, com nível de confiança de 95%. A pesquisa está registrada no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) sob o número BR-08521/2026.

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Raphaela Peixoto

Formada em jornalismo pela Universidade Católica de Brasília, começou a carreira no Correio Braziliense na cobertura on-line de formação profissional e educação. Atualmente, cobre concursos e o funcionalismo da capital

Por Raphaela Peixoto
postado em 29/06/2026 07:16
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