Deputada sobre jogo do Brasil: ‘Erro do 13 e gol do 22’

A deputada federal bolsonarista Júlia Zanatta (PL-SC) relacionou os números das camisas de jogadores da Seleção Brasileira a referências eleitorais ao comentar, nas redes sociais, a vitória do Brasil sobre o Japão por 2 a 1, nessa segunda-feira (30/6), na Copa do Mundo de 2026.
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No X (antigo Twitter), a parlamentar comentou: “Brasil toma gol com erro do 13 e conquista a vitória com o gol do 22”. O número 13 faz referência à camisa do lateral-direito Danilo, associada pela deputada ao Partido dos Trabalhadores (PT). O comentário menciona o erro na saída de bola que originou o gol da seleção japonesa.
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Já o número 22 citado por Zanatta corresponde à camisa do atacante Gabriel Martinelli, autor do gol da virada brasileira nos acréscimos do segundo tempo e número associado ao ex-presidente Jair Bolsonaro (PL).
Brasil toma gol com erro do 13 e conquista a vitória com o gol do 22 https://t.co/aXUDJDQwXp— Júlia Zanatta (@apropriajulia) June 29, 2026
O Brasil venceu o Japão por 2 a 1 e garantiu vaga nas oitavas de final do Mundial. A seleção saiu atrás no placar aos 29 minutos do primeiro tempo, quando Kaishu Sano aproveitou erro na construção da jogada e abriu o marcador para os japoneses.
No segundo tempo, Casemiro empatou para o Brasil. Aos 49 minutos do segundo tempo, Gabriel Martinelli recebeu passe de Bruno Guimarães dentro da área e marcou o gol da virada, que assegurou a classificação brasileira para a próxima fase da Copa do Mundo.