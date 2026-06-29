BTG-Nexus: aprovação e desaprovação de Lula empatam em 48%

O levantamento também identifica maior apoio entre os beneficiários do Bolsa Família. Nesse grupo, 63% aprovam o governo, percentual acima da média nacional. - (crédito: Ricardo Stuckert/PR)

A aprovação ao governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva chegou a 48% em junho, o maior percentual registrado desde março, segundo pesquisa BTG/Nexus divulgada nesta segunda-feira (29/6). O índice iguala a taxa de desaprovação, também de 48%, e reforça a melhora na avaliação da administração federal observada desde abril.

A pesquisa mostra que 38% dos entrevistados classificam a gestão como ótima ou boa, enquanto 18% a avaliam como regular. O desempenho é mais favorável entre mulheres, segmento em que a aprovação alcança 55%, e entre moradores do Nordeste, onde chega a 58%. O levantamento também identifica maior apoio entre os beneficiários do Bolsa Família. Nesse grupo, 63% aprovam o governo, percentual acima da média nacional.

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Na avaliação sobre a economia, os entrevistados se dividem. Para 42%, a situação do país está melhor do que no governo anterior. O mesmo percentual considera que o cenário econômico piorou. Em relação às expectativas, porém, predomina uma visão mais otimista: 47% acreditam que sua situação financeira pessoal será melhor nos próximos seis meses.

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Banco Master divide percepção dos eleitores

A pesquisa mediu ainda a repercussão das investigações envolvendo o Banco Master. Segundo a pesquisa, 87% dos brasileiros afirmam ter acompanhado notícias sobre a nona fase da operação Compliance Zero, da Polícia Federal, que teve como um dos alvos o senador Jaques Wagner (PT-BA) ou sobre os áudios envolvendo o senador Flávio Bolsonaro (PL) e o banqueiro Daniel Vorcaro.

A atribuição de responsabilidades no caso varia de acordo com a preferência política dos entrevistados. Entre os eleitores de Lula, 25% afirmam que grupos ligados tanto ao presidente quanto a Flávio Bolsonaro têm participação nas supostas fraudes investigadas. Já entre os eleitores de Flávio Bolsonaro, 56% responsabilizam principalmente o grupo político ligado ao presidente.

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No levantamento, Lula tem 47% das intenções de voto, enquanto o senador registra 44%. Como a margem de erro é de dois pontos percentuais para mais ou para menos, os dois estão tecnicamente empatados. A pesquisa também simulou outros cenários de segundo turno. Lula venceria Romeu Zema por 48% a 38%, Ronaldo Caiado por 47% a 39% e Renan Santos por 48% a 36%.

O levantamento ouviu 2.009 eleitores entre os dias 26 e 28 de junho de 2026. A margem de erro é de dois pontos percentuais, com nível de confiança de 95%. A pesquisa está registrada no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) sob o número BR-08521/2026.