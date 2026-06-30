Coca-Cola Brasil adere ao Pacto Nacional de Enfrentamento ao Feminicídio

"Ao assinarmos esse compromisso, reforçamos uma agenda que já faz parte da nossa trajetória, e ampliamos nosso impacto nessa causa", disse a presidente da Coca-Cola Brasil, Luciana Batista - (crédito: Wesley Souza)

A Coca-Cola Brasil oficializou, nesta terça-feira (30/6), sua entrada no Pacto Nacional de Enfrentamento ao Feminicídio, tornando-se a primeira empresa da iniciativa privada a aderir formalmente à estratégia coordenada pelo governo federal.

A iniciativa busca unir esforços entre os setores público e privado para fortalecer políticas de prevenção à violência contra as mulheres, ampliar ações de conscientização e incentivar a construção de uma rede permanente de enfrentamento ao feminicídio.



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A formalização do compromisso ocorreu durante cerimônia realizada em Brasília, com a participação de representantes do governo e de organizações da sociedade civil. Com a adesão, a empresa passa a integrar um conjunto de instituições comprometidas em desenvolver iniciativas voltadas à proteção das mulheres, à promoção da igualdade de gênero e ao fortalecimento de políticas de prevenção da violência.

A presidente da Coca-Cola Brasil, Luciana Batista, disse que é papel de todos combater a violência doméstica.

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“Sabemos que o combate à violência contra as mulheres exige ação. As empresas têm um papel importante nessa transformação, seja promovendo ambientes seguros, ampliando oportunidades ou mobilizando suas redes para conscientizar a sociedade. Ao assinarmos esse compromisso, reforçamos uma agenda que já faz parte da nossa trajetória, e ampliamos nosso impacto nessa causa”, afirma.

Entre as medidas previstas está a ampliação das ações conduzidas pelo Instituto Coca-Cola Brasil. Como parte da nova estratégia, serão disponibilizadas videoaulas e conteúdos digitais voltados principalmente ao público jovem, com foco na conscientização sobre a violência de gênero, no estímulo ao diálogo e na promoção da participação de homens e mulheres na prevenção desse tipo de crime.

Empreendedorismo

Outra frente de atuação envolve o programa Coca-Cola Dá um Gás no Seu Negócio. A iniciativa, que já apoiou mais de 156 mil pequenos empreendedores brasileiros, passará a incorporar conteúdos relacionados ao enfrentamento da violência contra as mulheres em suas atividades de capacitação.

O objetivo é ampliar o acesso à informação e contribuir para o fortalecimento da autonomia financeira, especialmente entre mulheres que encontram no empreendedorismo uma oportunidade de independência econômica.

O acordo também prevê uma série de ações permanentes de mobilização em toda a estrutura do Sistema Coca-Cola Brasil. Entre elas estão campanhas de conscientização destinadas aos colaboradores, divulgação do tema na rede de parceiros comerciais e pontos de venda, ações em plataformas digitais e a utilização da ampla operação logística da companhia, incluindo caminhões de distribuição, para levar mensagens de prevenção à violência contra as mulheres a diferentes regiões do país.