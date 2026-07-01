"A República está podre", diz Kassab ao ser anunciado como vice de Caiado

O presidente nacional do PSD, Gilberto Kassab, foi oficializado como pré-candidato à vice-presidente na chapa do ex-governador de Goiás, Ronaldo Caiado (PSD). O anúncio foi feito na manhã desta quarta-feira (1°/7), na sede nacional da legenda, em Brasília.
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Ao ser anunciado, Kassab afirmou que a República está "podre", e que o PSD procurar trilhar um caminho diferente para o Brasil.
"Fomos construindo um partido com excelente quadros, com pessoas vocacionadas para fazer um partido diferente. Em cada estado, estamos nos preparando para assumir uma posição de antagonismo. A República está podre, os Poderes estão contaminados com ineficiência, e isso abala as estruturas. O PSD está pronto para mostrar as respostas que a sociedade precisa, que temos o pré-candidato, e, em poucos dias, candidato, para representar o Brasil", destacou.
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Candidaturas estaduais
Questionado sobre a intenção de amarrar pré-candidatos aos governos em outros estados com sua pré-candidatura para vice-presidente, Kassab respondeu que o partido entende as conjunturas regionais.
"A legislação brasileira permite coligação, eles (pré-candidatos) continuam com nosso respeito. A campanha do Caiado atende à sabedoria de saber respeitar os projetos locais", explicou.
Kassab citou a campanha de Eduardo Paes, ao governo do Rio de Janeiro, e como ele terá autonomia para escolher a melhor estratégia de campanha, fazendo palanque ou não para Caiado. Paes sinalizou que apoiará a reeleição do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT).
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Por Eduarda Esposito
postado em 01/07/2026 12:54