Flávio rebate Michelle após post sobre festa de Vorcaro: "equivocada"

"Respeito demais a Michelle e tenho a convicção de que vamos superar esse momento difícil", comentou o presidenciável - (crédito: Andressa Anholete/Agência Senado)

Por Armando Holanda — O senador e pré-candidato ao Palácio do Planalto Flávio Bolsonaro (PL-RJ) teceu críticas, nesta quarta-feira (1º/7), à ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro por ter republicado vídeo que supostamente o liga a uma festa do banqueiro Daniel Vorcaro em Miami.



Segundo o parlamentar, a madrasta está "completamente desinformada" ao repostar publicação que insinua participação dele na festa, promovida pelo dono do Banco Master.

A declaração foi feita durante abertura da primeira reunião da pré-campanha voltada exclusivamente ao eleitorado feminino, realizada um dia após Michelle deixar a presidência do PL Mulher.



"Respeito demais a Michelle e tenho a convicção de que vamos superar esse momento difícil, porque ela sabe que o Brasil não tem condições de mais anos de PT, e sabe que a única alternativa é Flávio Bolsonaro", afirmou.



Na sequência, ele disse: "Quero parabenizar o trabalho da Michelle Bolsonaro, porque muitas mulheres se interessaram pela política pelo trabalho dela. Acho que o que ela fez ou ela está sendo induzida (a fazer) não dá para entender muito bem. Quando ela pega um vídeo do (ex-governador do Rio) Garotinho insinuando que eu possa estar numa festa do Vorcaro, ela está completamente equivocada".



"Noite das astronautas"

Segundo o senador, a única aproximação que ele tem com o banqueiro seria ligada a produção do filme Dark Horse, baseado na história de seu pai, o ex-presidente Jair Bolsonaro. Flávio pediu um valor de cerca de R$ 134 milhões a Vorcaro para financiar a obra, dos quais R$ 61 milhões foram efetivamente pagos.

"A única relação que tenho com ele é o filme. Vocês não vão me ver em festinha de Vorcaro. Nunca entrei em avião de Vorcaro e nunca estive em festinha de astronauta", pontuou.

O ex-governador do Rio de Janeiro Anthony Garotinho disse, em seu podcast, ter assistido a vídeos da chamada "noite das astronautas" organizada pro Vorcaro, com a participação de figuras públicas, como parlamentares, em uma celebração com garotas de programa pintadas de prata e vestindo capacetes similares aos de astronautas.

Garotinho não citou nomes, mas disse ter sido contatado por pessoas próximas a Michelle Bolsonaro por mais informações sobre a festa.