InícioPolítica
SAÍDA DO PL MULHER

"Não vamos conseguir substituta como Michelle", diz presidente do PL

Segundo Valdemar, o partido optou por reformular a estrutura do PL Mulher, fragmentando o movimento por regiões e distribuindo o comando entre lideranças estaduais

Segundo o presidente do PL, o partido optou por reformular a estrutura do PL Mulher - (crédito: Beto Barata/PL)
Segundo o presidente do PL, o partido optou por reformular a estrutura do PL Mulher - (crédito: Beto Barata/PL)

O presidente nacional do Partido Liberal, Valdemar Costa Neto, afirmou que o partido não pretende nomear uma substituta para a ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro na coordenação nacional do PL Mulher. O dirigente justificou a decisão destacando o papel desempenhado por Michelle à frente do movimento feminino da legenda. "Não vamos conseguir uma substituta como Michelle", afirmou Costa Neto ao Correio.

Siga o canal do Correio Braziliense no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular.

WhatsApp Icon

Segundo o presidente do PL, o partido optou por reformular a estrutura do PL Mulher, fragmentando o movimento por regiões e distribuindo o comando entre lideranças estaduais. Com a mudança, a vice-presidente do PL Mulher, a deputada federal Priscila Costa (PL-CE), não assumirá a presidência da organização.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NOGoogle Discover IconGoogle Discover SIGA O CB NOGoogle Discover IconGoogle Discover

Michelle Bolsonaro deixou a presidência do PL Mulher na noite de terça-feira (30/6), após uma reunião com Valdemar Costa Neto. A saída ocorre em meio a um desgaste interno envolvendo o senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ).

O embate teve origem em divergências sobre a estratégia política do PL no Ceará. Enquanto Flávio Bolsonaro e integrantes da cúpula do partido defendem o apoio à candidatura de Ciro Gomes (PSDB) ao governo do estado, Michelle Bolsonaro se posicionou contra a articulação, aprofundando a divisão interna na legenda.

Saiba Mais

  • Segundo Michelle, é preciso "confiar na justiça de Deus"
    Michelle Bolsonaro deixou a presidência do PL Mulher na noite de terça-feira (30/6), após uma reunião com Valdemar Costa Neto Foto: Reprodução/X
  • Saída de Michelle Bolsonaro do PL Mulher foi oficializada após reunião com Valdemar Costa Neto
    Saída de Michelle Bolsonaro do PL Mulher foi oficializada após reunião com Valdemar Costa Neto Foto: Beto Barata/ PL
  • Segundo o presidente do PL, o partido optou por reformular a estrutura do PL Mulher Foto: Beto Barata/PL
  • Google Discover Icon

Raphaela Peixoto

Formada em jornalismo pela Universidade Católica de Brasília, começou a carreira no Correio Braziliense na cobertura on-line de formação profissional e educação. Atualmente, cobre concursos e o funcionalismo da capital

Por Raphaela Peixoto
postado em 01/07/2026 09:39
SIGA
x