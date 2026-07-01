"Não vamos conseguir substituta como Michelle", diz presidente do PL

Segundo o presidente do PL, o partido optou por reformular a estrutura do PL Mulher - (crédito: Beto Barata/PL)

O presidente nacional do Partido Liberal, Valdemar Costa Neto, afirmou que o partido não pretende nomear uma substituta para a ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro na coordenação nacional do PL Mulher. O dirigente justificou a decisão destacando o papel desempenhado por Michelle à frente do movimento feminino da legenda. "Não vamos conseguir uma substituta como Michelle", afirmou Costa Neto ao Correio.

Segundo o presidente do PL, o partido optou por reformular a estrutura do PL Mulher, fragmentando o movimento por regiões e distribuindo o comando entre lideranças estaduais. Com a mudança, a vice-presidente do PL Mulher, a deputada federal Priscila Costa (PL-CE), não assumirá a presidência da organização.

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Michelle Bolsonaro deixou a presidência do PL Mulher na noite de terça-feira (30/6), após uma reunião com Valdemar Costa Neto. A saída ocorre em meio a um desgaste interno envolvendo o senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ).

O embate teve origem em divergências sobre a estratégia política do PL no Ceará. Enquanto Flávio Bolsonaro e integrantes da cúpula do partido defendem o apoio à candidatura de Ciro Gomes (PSDB) ao governo do estado, Michelle Bolsonaro se posicionou contra a articulação, aprofundando a divisão interna na legenda.





