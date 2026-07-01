Damares mira aliados e diz que silêncio é "conivência" com misoginia

"Agora é para todos os homens que estão em cima de palanques, em palcos, já fazendo pré-campanha: se vocês não nos defendem, o silêncio de vocês é conivência", disse a senadora - (crédito: Carlos Moura/Agência Senado)

Por Armando Holanda — A senadora Damares Alves (Republicanos-DF) disparou, nesta quarta-feira (1º/7), contra aliados. Segundo ela, homens já envolvidos na pré-campanha eleitoral não podem permanecer em silêncio diante de episódios de violência política contra mulheres.



De acordo com a parlamentar, a omissão de quem disputa cargos públicos representa "conivência" com esse tipo de ataque. A declaração foi feita durante reunião da Comissão de Direitos Humanos (CDH) do Senado, presidida por ela, um dia após a ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro anunciar que deixará o comando do PL Mulher em meio à crise envolvendo o senador e pré-candidato à Presidência Flávio Bolsonaro (PL-RJ).



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Sem citar nominalmente o senador, Damares direcionou o discurso aos políticos que já participam do processo eleitoral, e cobrou posicionamento público diante de casos de violência política de gênero.

"Agora é para todos os homens que estão em cima de palanques, em palcos, já fazendo pré-campanha: se vocês não nos defendem, o silêncio de vocês é conivência", afirmou.

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Flávio foi alvo de críticas

Na sequência, a senadora reiterou a cobrança e afirmou que o silêncio de lideranças políticas contribui para a perpetuação desse tipo de violência. Flávio foi alvo de críticas por ter demorado a rebater fala do influenciador Paulo Figueiredo que, na semana passada, disse que as mulheres "votam muito mal".

"Há os homens que estão no processo político eleitoral. Se vocês se silenciam diante do ataque e da violência política contra a mulher, vocês são coniventes com o ataque, vocês são cúmplices dos ataques. Venham, colegas. Venham para essa luta. Venham conosco, não deixem apenas mulher defender mulher", disparou ainda.