Flávio rebate Paulo Figueiredo e diz que influenciador não integra campanha

"Não concordo com o que ele falou. Está completamente equivocado. Ele não faz parte da nossa campanha", afirmou Flávio - (crédito: Reprodução/Instagram/@flaviobolsonaro)

O senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ), pré-candidato do partido à Presidência da República, repudiou nesta quarta-feira (1º/7) as declarações do jornalista Paulo Figueiredo sobre o voto feminino. Durante encontro com mulheres conservadoras, em Brasília, o parlamentar afirmou que o influenciador não integra sua campanha e disse discordar integralmente da afirmação de que "mulheres votam mal".



Ao comentar o episódio, Flávio ressaltou que, embora Figueiredo mantenha interlocução com aliados da direita nos Estados Unidos e tenha colaborado em pautas defendidas pelo grupo político, suas opiniões não representam a posição da campanha.

"Quero repudiar veementemente a fala do Paulo Figueiredo sobre as mulheres. Não concordo com o que ele falou. Está completamente equivocado. Ele não faz parte da nossa campanha", afirmou.

O senador também declarou ter se sentido pessoalmente atingido pelas declarações, argumentando que a generalização feita pelo jornalista alcança, inclusive, integrantes de sua própria família.

"Me senti ofendido com a declaração, a partir do momento em que ele generaliza e fala das mulheres. Inclusive, ele está falando da minha esposa. Minha esposa também está incluída nesse pacote de mulheres que não sabem votar?", questionou.



Flávio Bolsonaro avaliou ainda que o desempenho da direita entre o eleitorado feminino depende da capacidade de comunicação do próprio campo político. Segundo ele, caso pesquisas indiquem menor apoio das mulheres à sua candidatura, a responsabilidade é de sua campanha, e não das eleitoras.

"Se as pesquisas mostram que ainda existem muitas mulheres que não estão votando conosco, a culpa é da minha falta de competência. É a falta de comunicação que nós, da direita, temos de superar", declarou.

Influenciador criticou a participação feminina

A controvérsia teve origem em uma transmissão ao vivo realizada por Paulo Figueiredo no último dia 25 de junho. Na ocasião, ao comentar críticas da ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro a Flávio Bolsonaro, o jornalista afirmou que "mulheres votam mal", e classificou a ampliação da participação feminina na política como uma ideia "feminista", "marxista" e incompatível com o movimento da direita.

Durante a live, Figueiredo também declarou que mulheres solteiras "votam estatisticamente muito mal" e afirmou que mulheres casadas tendem a acompanhar o voto dos maridos. As declarações repercutiram entre aliados do PL e levaram Flávio Bolsonaro a se manifestar publicamente para afastar qualquer associação entre a fala do jornalista e sua pré-campanha presidencial.

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