Michelle Bolsonaro destaca ações de inclusão acima de disputas políticas

A ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro afirmou neste sábado (4/7) que a defesa das pessoas com deficiência é uma causa que considera acima de ideologias e partidos políticos. Em publicação nas redes sociais, ela destacou ações adotadas durante o governo do ex-presidente Jair Bolsonaro voltadas à inclusão de pessoas com deficiência e da comunidade surda.

No texto, Michelle relembrou a sanção da Lei Amália Barros, que reconheceu a visão monocular como deficiência sensorial. Segundo ela, embora o projeto tenha sido apresentado por um parlamentar do PT, Jair Bolsonaro priorizou os benefícios da proposta à população, independentemente de sua origem política.

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A ex-primeira-dama também comemorou o lançamento da Política Nacional de Educação Bilíngue de Surdos, afirmando que a iniciativa foi elaborada e apresentada durante o governo Bolsonaro como resultado do trabalho voltado à comunidade surda. Michelle afirmou ainda que uma ação judicial atrasou a tramitação da política, impedindo que ela fosse entregue antes do fim da gestão anterior.

Na publicação, ela ressaltou que o aspecto mais importante não é a autoria da política pública, mas sim os benefícios destinados à comunidade surda. Ao encerrar a mensagem, parabenizou os surdos pela conquista e classificou o momento como um dia de celebração e alegria.

