Galeria Chantilly: creme leve e aerado conquistou a confeitaria mundial e dá pra fazer em casa O chantilly é um creme leve e aerado que tem decora e ðá charme aos quitutes. O produto conquistou a confeitaria mundial. Criado na região francesa de Chantilly, ganhou fama nos banquetes aristocráticos e logo se espalhou pela Europa. Sua base é o creme de leite fresco, batido até incorporar ar e formar uma textura macia e firme. A adição de açúcar e baunilha tornou o sabor ainda mais delicado e irresistível. Por Flipar

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