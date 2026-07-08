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ELEIÇÕES 2026

Lula segue sem definição sobre candidatos aos governos de MG e GO

Presidente faz reuniões com lideranças e representantes do PT nacional, e pretende definir ainda nesta semana quem vai concorrer aos governos estaduais

Lula deve definir nos próximos dias quem vai disputar os governos de Minas Gerais e Goiás - (crédito: Ricardo Stuckert/PR)
Lula deve definir nos próximos dias quem vai disputar os governos de Minas Gerais e Goiás - (crédito: Ricardo Stuckert/PR)

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) corre contra o tempo para definir quais candidatos vão disputar os governos de Goiás e Minas Gerais. O prazo para oficialização das candidaturas, segundo o Tribunal Superior Eleitoral (TSE), é entre 20 de julho e 5 de agosto, quando devem ocorrer as convenções partidárias.

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No final do mês passado, Lula se reuniu com os dirigentes da sigla em Minas, segundo maior colégio eleitoral do país, e determinou que o estado tenha uma candidatura própria do PT. Antes disso, o presidente contava com o ex-presidente do Senado, Rodrigo Pacheco (PSB-MG), para concorrer ao cargo, mas o aliado decidiu que não pretendia concorrer a nenhum cargo público.

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O plano B passou a ser o nome da ex-prefeita de Contagem Marília Campos (PT), mas ela já declarou que vai concorrer ao Senado. Inclusive, chegou a criticar a demora no tempo dado a Pacheco para se decidir sobre o convite.

“Eu disse que não estaria (disponível), que a minha estratégia política é outra, era não ter candidatura própria, continuando, inclusive, a estratégia anterior (com Pacheco), que é ter uma candidatura de centro”, disse à imprensa.

Ela chegou a comentar que discorda da estratégia do PT em insistir em candidatura própria em Minas. No partido, nomes como os deputados federais Reginaldo Lopes (PT-MG) e Rogério Correia (PT-MG) são apontados como possíveis candidatos ao governo mineiro.

Nos bastidores, surge um novo nome na disputa, o deputado federal e ex-prefeito de Belo Horizonte Patrus Ananias (PT-MG). Ele foi ministro do Desenvolvimento Social de Lula de 2004 a 2010, e ministro do Desenvolvimento Agrário no governo de Dilma Rousseff de 2015 a 2016.

Outra opção da sigla, caso desista da candidatura própria já anunciada, é uma possível composição com o ex-procurador-geral de Justiça de Minas Gerais Jarbas Soares Júnior (PSB), ou com o ex-presidente da Câmara Municipal de Belo Horizonte Gabriel Azevedo (MDB).

Goiás também segue indefinido

A decisão final do PT sobre a candidatura em Goiás também segue sem definição. O presidente nacional do partido, Edinho Silva, chegou a declarar que uma ala apoia o nome da deputada federal Adriana Accorsi (PT-GO) para concorrer ao governo, mas ela vem trabalhando pela sua reeleição à Câmara dos Deputados.

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Vanilson Oliveira

Formado em Comunicação Social - Jornalismo pela UFPB, pós-graduado em Comunicação Digital pelo Inst.de Posgrado de Madri e com MBA em Marketing pela Estácio de Sá.

Por Vanilson Oliveira
postado em 08/07/2026 16:01
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