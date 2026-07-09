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Oposição pressiona para ouvir Mauro Vieira antes do recesso

Parlamentares querem audiência com chanceler ainda na próxima semana para explicar ofício do Itamaraty sobre eventual risco de ação militar dos Estados Unidos contra o Brasil

Parlamentares da oposição enxergam oportunidade para pressionar governo antes do recesso parlamentar. Planalto, por sua vez, demonstra tranquilidade - (crédito: Lula Marques/Agência Brasil)
Parlamentares da oposição enxergam oportunidade para pressionar governo antes do recesso parlamentar. Planalto, por sua vez, demonstra tranquilidade - (crédito: Lula Marques/Agência Brasil)

A oposição intensificou a articulação para levar o ministro das Relações Exteriores, Mauro Vieira, ao Congresso Nacional antes do início do recesso parlamentar, previsto para 18 de julho.

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Após a aprovação de um convite no Senado e de uma convocação na Câmara, líderes oposicionistas passaram a negociar diretamente com os presidentes das Comissões de Relações Exteriores para que as audiências ocorram já na próxima semana.

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A avaliação é de que o tema não pode esfriar. "Se deixar para agosto, perde impacto. A ideia é esclarecer o assunto enquanto ele ainda está no centro do debate", afirmou um parlamentar da oposição ouvido pelo Correio, sob reserva.

Nos bastidores da Câmara, deputados afirmam que o episódio abriu uma oportunidade para ampliar as críticas à política externa do governo Lula.
A estratégia é concentrar os questionamentos no ofício enviado pelo Itamaraty que mencionou a possibilidade de ações militares dos Estados Unidos após a classificação do PCC e do Comando Vermelho como organizações terroristas.
"O governo criou uma crise diplomática onde ela não existia. É preciso saber quem autorizou esse tipo de avaliação", disse um integrante da Comissão de Relações Exteriores.

Planalto demonstra tranquilidade

No Palácio do Planalto, contudo, o clima é de tranquilidade. Auxiliares do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) afirmam que Mauro Vieira comparecerá às audiências quando for chamado, e que não há preocupação com o embate político.
"O ministro nunca se recusou a prestar esclarecimentos ao Congresso. Não há motivo para transformar uma análise técnica em crise institucional", afirmou um interlocutor do governo.
Diplomatas do Itamaraty também passaram a atuar para reduzir o desgaste provocado pela repercussão do documento. Reservadamente, integrantes da pasta afirmam que o texto foi interpretado de forma equivocada, e que a referência a possíveis cenários internacionais fazia parte de uma análise técnica.
"Não houve qualquer acusação de que os Estados Unidos pretendam agir contra o Brasil. O documento tratava de hipóteses discutidas em estudos diplomáticos", afirmou uma fonte da diplomacia brasileira.

Embate político

No Centrão, a avaliação é de que a convocação terá mais peso político do que prático. Parlamentares enxergam a audiência como uma oportunidade para a oposição manter o governo sob pressão durante as últimas semanas antes do recesso, enquanto aliados acreditam que Mauro Vieira conseguirá neutralizar as críticas.
"Será um debate duro, mas dificilmente haverá qualquer consequência para o chanceler. O governo aposta que ele sairá fortalecido", avaliou um líder partidário.
A definição da data das audiências depende agora dos presidentes das comissões da Câmara e do Senado. Caso não haja espaço na agenda antes do recesso parlamentar, a expectativa é de que Mauro Vieira seja ouvido logo na retomada dos trabalhos legislativos, em agosto.
Até lá, governo e oposição seguem mobilizados para transformar o episódio em mais um capítulo da disputa política em torno da condução da política externa brasileira.

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Alícia Bernardes

Alícia Bernardes é graduanda de Jornalismo e Comércio Exterior pela UDF. Integrante da Women Inside Trade (WIT), iniciativa que promove a participação feminina no comércio internacional, já estagiou no Poder360, atuando na produção das newsletters do jorn

Por Alícia Bernardes
postado em 09/07/2026 15:21
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