Oposição pressiona para ouvir Mauro Vieira antes do recesso

Parlamentares da oposição enxergam oportunidade para pressionar governo antes do recesso parlamentar. Planalto, por sua vez, demonstra tranquilidade - (crédito: Lula Marques/Agência Brasil)

A oposição intensificou a articulação para levar o ministro das Relações Exteriores, Mauro Vieira, ao Congresso Nacional antes do início do recesso parlamentar, previsto para 18 de julho.

Após a aprovação de um convite no Senado e de uma convocação na Câmara, líderes oposicionistas passaram a negociar diretamente com os presidentes das Comissões de Relações Exteriores para que as audiências ocorram já na próxima semana.

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A avaliação é de que o tema não pode esfriar. "Se deixar para agosto, perde impacto. A ideia é esclarecer o assunto enquanto ele ainda está no centro do debate", afirmou um parlamentar da oposição ouvido pelo Correio, sob reserva.



Nos bastidores da Câmara, deputados afirmam que o episódio abriu uma oportunidade para ampliar as críticas à política externa do governo Lula.

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A estratégia é concentrar os questionamentos no ofício enviado pelo Itamaraty que mencionou a possibilidade de ações militares dos Estados Unidos após a classificação do PCC e do Comando Vermelho como organizações terroristas.

"O governo criou uma crise diplomática onde ela não existia. É preciso saber quem autorizou esse tipo de avaliação", disse um integrante da Comissão de Relações Exteriores.

Planalto demonstra tranquilidade

No Palácio do Planalto, contudo, o clima é de tranquilidade. Auxiliares do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) afirmam que Mauro Vieira comparecerá às audiências quando for chamado, e que não há preocupação com o embate político.

"O ministro nunca se recusou a prestar esclarecimentos ao Congresso. Não há motivo para transformar uma análise técnica em crise institucional", afirmou um interlocutor do governo.

Diplomatas do Itamaraty também passaram a atuar para reduzir o desgaste provocado pela repercussão do documento. Reservadamente, integrantes da pasta afirmam que o texto foi interpretado de forma equivocada, e que a referência a possíveis cenários internacionais fazia parte de uma análise técnica.

"Não houve qualquer acusação de que os Estados Unidos pretendam agir contra o Brasil. O documento tratava de hipóteses discutidas em estudos diplomáticos", afirmou uma fonte da diplomacia brasileira.

Embate político

No Centrão, a avaliação é de que a convocação terá mais peso político do que prático. Parlamentares enxergam a audiência como uma oportunidade para a oposição manter o governo sob pressão durante as últimas semanas antes do recesso, enquanto aliados acreditam que Mauro Vieira conseguirá neutralizar as críticas.

"Será um debate duro, mas dificilmente haverá qualquer consequência para o chanceler. O governo aposta que ele sairá fortalecido", avaliou um líder partidário.

A definição da data das audiências depende agora dos presidentes das comissões da Câmara e do Senado. Caso não haja espaço na agenda antes do recesso parlamentar, a expectativa é de que Mauro Vieira seja ouvido logo na retomada dos trabalhos legislativos, em agosto.

Até lá, governo e oposição seguem mobilizados para transformar o episódio em mais um capítulo da disputa política em torno da condução da política externa brasileira.