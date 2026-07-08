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Câmara aprova convocação de Vieira para explicar ofício sobre ação militar dos EUA

Deputados exigem que chanceler esclareça documento do Itamaraty. "Queremos ouvir diretamente dele", afirmou o autor do requerimento, deputado Evair de Melo

No ofício assinado por Mauro Vieira, o ministério mencionou a hipótese de ações militares norte-americanas em território brasileiro - (crédito: Vinicius Loures/Câmara)
No ofício assinado por Mauro Vieira, o ministério mencionou a hipótese de ações militares norte-americanas em território brasileiro - (crédito: Vinicius Loures/Câmara)

A Comissão de Relações Exteriores e de Defesa Nacional da Câmara dos Deputados aprovou, nesta quarta-feira (8/7), a convocação do ministro das Relações Exteriores, Mauro Vieira, para prestar esclarecimentos sobre o documento em que mencionou a possibilidade de ações militares dos Estados Unidos contra o Brasil.

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Por se tratar de uma convocação, o comparecimento do chanceler é obrigatório. Na terça-feira (7), a Comissão de Relações Exteriores do Senado também aprovou um convite para que Vieira explique o conteúdo do mesmo documento.

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Autor do requerimento, o deputado Evair de Melo (Republicanos-ES) defendeu que o ministro esclareça pessoalmente o teor do ofício. “Ele precisa se explicar melhor. Não é pra usar o cargo que ocupa como politicagem e dar respostas vagas. A gente quer ouvir diretamente dele sobre as suposições”, disse ao Correio.

Durante a reunião da comissão, o deputado Arlindo Chinaglia (PT-SP) fez um apelo, em nome do governo, para que a convocação fosse convertida em convite, sugerindo que o chanceler comparecesse nos dias 10, 11 ou 14 de agosto. A proposta, no entanto, não obteve consenso entre os parlamentares.

A convocação ocorre após o Itamaraty responder a questionamentos da Câmara sobre a decisão do governo dos Estados Unidos de classificar as facções PCC (Primeiro Comando da Capital) e Comando Vermelho (CV) como organizações terroristas. No ofício assinado por Mauro Vieira, o ministério alertou para possíveis impactos sobre cidadãos brasileiros e mencionou a hipótese de ações militares norte-americanas em território brasileiro.

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Armando Holanda

Jornalista formado pela Universidade Católica de Pernambuco. Já passou pelas redações da Folha de Pernambuco, Diario de Pernambuco, SputnikNews Brasil e América Latina, além de passagens por grandes portais de notícias, a exemplo do Metrópoles. Vencedor d

Por Armando Holanda
postado em 08/07/2026 12:19 / atualizado em 08/07/2026 12:19
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