Câmara aprova convocação de Vieira para explicar ofício sobre ação militar dos EUA

No ofício assinado por Mauro Vieira, o ministério mencionou a hipótese de ações militares norte-americanas em território brasileiro - (crédito: Vinicius Loures/Câmara)

A Comissão de Relações Exteriores e de Defesa Nacional da Câmara dos Deputados aprovou, nesta quarta-feira (8/7), a convocação do ministro das Relações Exteriores, Mauro Vieira, para prestar esclarecimentos sobre o documento em que mencionou a possibilidade de ações militares dos Estados Unidos contra o Brasil.

Por se tratar de uma convocação, o comparecimento do chanceler é obrigatório. Na terça-feira (7), a Comissão de Relações Exteriores do Senado também aprovou um convite para que Vieira explique o conteúdo do mesmo documento.

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Autor do requerimento, o deputado Evair de Melo (Republicanos-ES) defendeu que o ministro esclareça pessoalmente o teor do ofício. “Ele precisa se explicar melhor. Não é pra usar o cargo que ocupa como politicagem e dar respostas vagas. A gente quer ouvir diretamente dele sobre as suposições”, disse ao Correio.

Durante a reunião da comissão, o deputado Arlindo Chinaglia (PT-SP) fez um apelo, em nome do governo, para que a convocação fosse convertida em convite, sugerindo que o chanceler comparecesse nos dias 10, 11 ou 14 de agosto. A proposta, no entanto, não obteve consenso entre os parlamentares.

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A convocação ocorre após o Itamaraty responder a questionamentos da Câmara sobre a decisão do governo dos Estados Unidos de classificar as facções PCC (Primeiro Comando da Capital) e Comando Vermelho (CV) como organizações terroristas. No ofício assinado por Mauro Vieira, o ministério alertou para possíveis impactos sobre cidadãos brasileiros e mencionou a hipótese de ações militares norte-americanas em território brasileiro.