Lula cumpre agenda no Alvorada e faz reunião com Mauro Vieira

Presidente Luiz Inácio Lula da Silva despacha durante todo o dia no Palácio do Alvorada, onde recebeu o ministro Mauro Vieira - (crédito: Ricardo Stuckert/PR)

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) passou a quinta-feira (9/7) cumprindo agenda de despachos no Palácio da Alvorada. Ao longo do dia, o chefe do Executivo recebeu ministros e auxiliares do governo e, fora da agenda oficial, também se reuniu com a senadora Teresa Leitão (PT-PE), que assumiu a liderança do governo no Senado no fim de junho por indicação do próprio presidente.

Pela manhã, Lula recebeu o ministro das Relações Exteriores, Mauro Vieira, que conduz as negociações do governo brasileiro com os Estados Unidos diante do anúncio de tarifas sobre produtos brasileiros. O encontro ocorreu em meio aos esforços do Palácio do Planalto e do Itamaraty para buscar uma solução diplomática antes da eventual entrada em vigor da medida.

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Nos últimos dias, o governo brasileiro tem intensificado as articulações diplomáticas para tentar reverter o tarifaço de 25% anunciado pelos Estados Unidos. A estratégia inclui contatos entre o Itamaraty, representantes do governo norte-americano e integrantes do setor produtivo, na tentativa de preservar as exportações brasileiras e evitar prejuízos para empresas dos dois países.

O encontro com o chanceler ocorreu ainda após comunicado do Itamaraty, enviado ao Congresso, que aponta risco de intervenção militar dos EUA no Brasil após a classificação do PCC e do CV como organizações terroristas. A fala gerou críticas da oposição, que cobra explicações do governo e quer ouvir Mauro Vieira em audiência pública.

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Despachos

Por volta das 12h, a senadora Teresa Leitão chegou ao Palácio da Alvorada, onde permaneceu por cerca de duas horas e meia. Ao deixar a residência oficial, ela não falou com a imprensa. A parlamentar assumiu a liderança do governo no Senado no fim de junho, e é responsável por auxiliar na articulação política do Planalto junto aos senadores da base aliada.

À tarde, Lula também recebe o secretário especial para Assuntos Jurídicos da Casa Civil, Marcelo Weick, às 15h, e ministra da Casa Civil, Miriam Belchior, às 16h. Miriam chegou ao Alvorada acompanhada da presidente da Petrobras, Magda Chambriard.