Nexus/BTG: Lula vai a 40% e Flávio Bolsonaro a 34% no 1º turno

No voto espontâneo, o presidente Lula e o senador Flávio oscilaram para baixo. Lula tinha 38% e aparece agora com 35%, contra 24% do candidato do PL (que antes tinha 27%). - (crédito: Ricardo Stuckert/PR/Andressa Anholete/Agência Senado)

A nova rodada da pesquisa Nexus/BTG Pactual, realizada em julho de 2026, mostra que a corrida presidencial sofreu poucas alterações nas últimas duas semanas, mas aponta a pouca distância entre os líderes no primeiro turno. O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e o senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ) seguem polarizando a disputa.

O Cenário de 1º Turno no cenário estimulado, em que os nomes dos candidatos são apresentados aos eleitores, Lula e Flávio Bolsonaro oscilaram dentro da margem de erro, mas a diferença entre eles recuou de 8 para 6 pontos percentuais. Lula lidera com 40% das intenções de voto (tinha 42% na rodada anterior), seguido por Flávio Bolsonaro, que se manteve estável com 34%.

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“As mudanças nas intenções de votoespontânea e de 1º turno são sutis, mas tanto Lula quanto Flávio perdemum pouco de espaço. No entanto, maiorparte dos eleitores que se moveramforam para o voto nulo ou para aindecisão", afirma o CEO da Nexus, Marcelo Tokarski.

Os candidatos da chamada terceira via apresentaram um leve crescimento somado, passando de 16% para 18% do eleitorado. O ex-governador de Goiás, Ronaldo Caiado (PSD), aparece com 5%, seguido pelo ex-governador de Minas Gerais, Romeu Zema (Novo), e por Renan Santos (Missão), ambos com 4%. Joaquim Barbosa (DC) e Augusto Cury (Avante) registram 2%. Aécio Neves (PSDB), 1%.

Na pesquisa espontânea, quando o eleitor escolhe seu candidato sem o auxílio de uma lista, tanto Lula quanto Flávio recuaram 3 pontos percentuais: Lula foi de 38% para 35%, e o candidato do PL caiu de 27% para 24%.

A pesquisa aponta estabilidade no 2º turno em relação à rodada anterior. Lula tem 47% das intenções de voto contra 44% de Flávio Bolsonaro, configurando, pela segunda rodada consecutiva, um empate técnico dentro do limite da margem de erro.

Queda na Rejeição

A principal novidade da pesquisa foi o movimento nas taxas de rejeição. A rejeição a Lula recuou de 49% para 46%, o menor patamar registrado desde março do mesmo ano. Por outro lado, a rejeição do senador Flávio Bolsonaro oscilou de 51% para 50%, fazendo com que a distância de rejeição entre os dois adversários voltasse a ser de 4 pontos percentuais.

"O presidente é significativamente menos rejeitado que seu adversário em alguns públicos específicos, como mulheres, baixa renda, baixa escolaridade, região Nordeste e eleitores com 60 anos ou mais. Já Flávio é menos rejeitado entre homens, evangélicos e nas regiões Norte ,Centro-Oeste e Sul. No maior colégio eleitoral do país, o Sudeste, Flávio tem 53% de rejeição e Lula, 48%", pontua André Jácomo, diretor de Pesquisa da Nexus.

A pesquisa observa que essa melhora na rejeição do petista ainda não representou ganhos diretos em intenções de voto nesta rodada.

A Nexus – Pesquisa e Inteligência de Dados entrevistou, por telefone, 2.003 pessoas entre os dias 10 e 12 de julho. O nível de confiança é de 95% e a margem de erro de 2 pontos percentuais para mais ou para menos A pesquisa está registrada no TribunalSuperior Eleitoral (TSE) sob o número BR-07981/2026.