Pauta-Bomba: Senado aprova em dois turnos PEC dos agentes de saúde

Matéria avançou com apoio de parlamentares da base e da oposição. O governo do presidente Lula liberou a bancada para votar como entendesse adequado - (crédito: Jonas Pereira/Agência Senado)

O Senado aprovou, em dois turnos, nesta terça-feira (14/7), a proposta de emenda à Constituição (PEC) que garante integralidade e paridade na aposentadoria para agentes comunitários de saúde (ACS) e agentes de combate às endemias (ACE). O texto recebeu amplo apoio do Plenário, com 73 votos favoráveis, um contrário e uma abstenção, em ambos os turnos, entre os 76 senadores que participaram da sessão.

A matéria avançou com apoio de parlamentares da base e da oposição. O governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) liberou a bancada para votar como entendesse adequado, sem orientação oficial.

Fique por dentro das notícias que importam para você! SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO

Durante a votação, o senador Nelsinho Trad (PSD-MS) encaminhou voto favorável pela bancada do PSD e afirmou que os agentes comunitários aguardam a mudança há mais de 14 anos. Pelo MDB, o líder Eduardo Braga (MDB-AM) classificou a proposta como uma reparação a uma “injustiça” sofrida por profissionais que atuam na linha de frente da atenção básica à saúde.

Também orientaram voto favorável Progressistas, Republicanos, PSDB, Podemos, Avante e União Brasil, por meio do presidente do Senado, Davi Alcolumbre (União-AP).

Líder do governo no Senado, Teresa Leitão (PT-PE) destacou, durante a sessão, o reconhecimento dado pelo governo Lula aos agentes comunitários de saúde e aos agentes de combate às endemias, lembrando os avanços conquistados pela categoria nos últimos anos. A parlamentar, no entanto, informou que não participaria da votação.

Regras previdenciárias

A proposta altera regras previdenciárias para assegurar à categoria integralidade e paridade — ou seja, o direito de se aposentar com a última remuneração da carreira e acompanhar os mesmos reajustes concedidos aos servidores da ativa.