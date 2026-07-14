Pauta-Bomba: Senado aprova em dois turnos PEC dos agentes de saúde

O Senado aprovou, em dois turnos, nesta terça-feira (14/7), a proposta de emenda à Constituição (PEC) que garante integralidade e paridade na aposentadoria para agentes comunitários de saúde (ACS) e agentes de combate às endemias (ACE). O texto recebeu amplo apoio do Plenário, com 73 votos favoráveis, um contrário e uma abstenção, em ambos os turnos, entre os 76 senadores que participaram da sessão.
A matéria avançou com apoio de parlamentares da base e da oposição. O governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) liberou a bancada para votar como entendesse adequado, sem orientação oficial.
Durante a votação, o senador Nelsinho Trad (PSD-MS) encaminhou voto favorável pela bancada do PSD e afirmou que os agentes comunitários aguardam a mudança há mais de 14 anos. Pelo MDB, o líder Eduardo Braga (MDB-AM) classificou a proposta como uma reparação a uma “injustiça” sofrida por profissionais que atuam na linha de frente da atenção básica à saúde.
Também orientaram voto favorável Progressistas, Republicanos, PSDB, Podemos, Avante e União Brasil, por meio do presidente do Senado, Davi Alcolumbre (União-AP).
Líder do governo no Senado, Teresa Leitão (PT-PE) destacou, durante a sessão, o reconhecimento dado pelo governo Lula aos agentes comunitários de saúde e aos agentes de combate às endemias, lembrando os avanços conquistados pela categoria nos últimos anos. A parlamentar, no entanto, informou que não participaria da votação.
Regras previdenciárias
A proposta altera regras previdenciárias para assegurar à categoria integralidade e paridade — ou seja, o direito de se aposentar com a última remuneração da carreira e acompanhar os mesmos reajustes concedidos aos servidores da ativa.
AH
Armando Holanda
Jornalista formado pela Universidade Católica de Pernambuco. Já passou pelas redações da Folha de Pernambuco, Diario de Pernambuco, SputnikNews Brasil e América Latina, além de passagens por grandes portais de notícias, a exemplo do Metrópoles. Vencedor d