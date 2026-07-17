Lula defende Pix após tarifa dos EUA: "Ninguém vai mudar"

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva defendeu o Pix nesta sexta-feira (17/7), em resposta à confirmação da tarifa de 25% dos Estados Unidos a produtos brasileiros. "Ninguém vai fazer a gente mudar o Pix. É público, é de graça e vai continuar assim", disse o chefe do Executivo, em publicação nas redes sociais.

A tarifa adicional de 25% sobre produtos brasileiros entra em vigor em 22 de julho e foi justificada com base em questões relacionadas ao Pix, decisões judiciais, corrupção e desmatamento.

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O governo brasileiro rebateu os argumentos e classificou a medida norte-americana como "injustificada". O Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviço destacou que o Pix é uma infraestrutura pública digital aberta e destinada a ampliar o acesso da população e das empresas a meios de pagamento modernos, seguros e instantâneos.

"O Pix promoveu a inclusão de milhões de cidadãos brasileiros ao sistema financeiro formal, gerando uma expansão do acesso a serviços financeiros. Mesmo após o lançamento do Pix, o uso de cartões de crédito cresceu 150% entre 2019 e 2024", diz a pasta.

O vice-presidente Geraldo Alckmin informou que será estruturado um programa de apoio aos setores afetados pelas tarifas dos EUA. Entre as medidas avaliadas estão a ampliação dos instrumentos do Plano Brasil Soberano, o apoio financeiro às empresas e o reforço das ações de promoção comercial para a abertura de novos mercados.

Segundo Alckmin, instituições como a ApexBrasil e o BNDES deverão intensificar o trabalho de diversificação dos destinos das exportações brasileiras. O vice-presidente também afirmou que o governo adotará, no momento adequado, os procedimentos previstos na Lei de Reciprocidade Econômica, aprovada pelo Congresso Nacional. O Brasil também retomará o questionamento da medida no mecanismo de solução de controvérsias da Organização Mundial do Comércio (OMC).