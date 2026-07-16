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Tarifaço de Trump

Alckmin fala em uso da Lei de Reciprocidade aos EUA "no momento adequado"

Outras possíveis frentes a serem adotadas pelo governo Lula são a de apoio a setores afetados com a sobretaxa e a de diversificação do mercado de exportação para outros países

"É uma possibilidade e o governo saberá usá-la no momento adequado", disse Geraldo Alckmin - (crédito: Flickr/Vice-Presidência da República )

O vice-presidente Geraldo Alckmin admitiu, nesta quinta-feira (16/7), que o governo de Luiz Inácio Lula da Silva (PT) cogita usar a Lei de Reciprocidade como resposta aos Estados Unidos, após a Casa Branca anunciar a taxação de exportações de alguns produtos brasileiros em 25%.

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"A Lei de Reciprocidade, aprovada na Câmara e no Senado, é uma possibilidade e o governo saberá usá-la no momento adequado", disse Alckmin, em anúncio à imprensa, no Ministério de Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços (Mdic).

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Outras possíveis frentes a serem adotadas pelo Executivo são a de apoio a setores afetados com o tarifaço e a de diversificação do mercado de exportação para outros países.

Além do vice-presidente Alckmin, participaram do pronunciamento à imprensa no Mdic o presidente do Banco Central, Gabriel Galípolo, e os ministros Dario Duringan (Fazenda), Mauro Vieira (Itamaraty), João Paulo Capobianco (Meio Ambiente) e Márcio Elias Rosa (Mdic), além da secretaria Nacional de Justiça, Maria Rosa Guimarães.

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Francisco Artur de Lima

Repórter

Jornalista soteropolitano em Brasília, com experiência nos jornais O Estado de S.Paulo e A Tarde. Hoje, integro a equipe de Política, Economia e Brasil do Correio

Por Francisco Artur de Lima
postado em 16/07/2026 17:28 / atualizado em 16/07/2026 17:32
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