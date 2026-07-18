Caiado promete enquadrar facções como terroristas se vencer eleição de 2026

O ex-governador de Goiás e pré-candidato à Presidência da República pelo PSD, Ronaldo Caiado, afirmou neste sábado (18/7) que pretende encaminhar ao Congresso Nacional uma proposta para classificar facções criminosas como organizações terroristas caso seja eleito em 2026. A declaração foi feita durante o Encontro Regional Pra Frente Goiás, realizado no Carreiródromo de Trindade, na Região Metropolitana de Goiânia.
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Ao detalhar as medidas que pretende adotar nos primeiros 100 dias de um eventual governo, Caiado disse que a mudança na legislação faria parte de um pacote de reformas voltadas à segurança pública e ao ambiente de negócios.
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Segundo Caiado, o reconhecimento das facções como grupos terroristas seria um passo para ampliar o combate ao crime organizado e reforçar a confiança de investidores no país. “É um momento em que estarei preparado para apresentar ao Congresso Nacional todas as reformas necessárias, como também a classificação das facções criminosas como terroristas, avançando cada vez mais para dar credibilidade aos empresários brasileiros, para que confiem no novo governo”, declarou.
Durante o evento, Caiado também abordou temas econômicos. Caiado afirmou que pretende trabalhar pela redução das taxas de juros, argumentando que a medida estimularia investimentos e favoreceria a retomada da atividade econômica.
O pré-candidato aproveitou ainda para criticar a condução das relações comerciais do Brasil com parceiros internacionais. Ao comentar as recentes barreiras tarifárias impostas por outros países, ele avaliou que o país tem perdido espaço no comércio exterior e responsabilizou o governo federal pela situação.
“Outra tarifação também da China e um bloqueio da União Europeia. Então, isso é exatamente um presidente que não cuida do país e fica apenas preocupado em discutir assuntos, único e exclusivamente, da campanha eleitoral”, afirmou.
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