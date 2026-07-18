Caiado promete enquadrar facções como terroristas se vencer eleição de 2026

Caiado também afirmou que pretende trabalhar pela redução das taxas de juros - (crédito: Minervino Júnior/CB/D.A.Press)

O ex-governador de Goiás e pré-candidato à Presidência da República pelo PSD, Ronaldo Caiado, afirmou neste sábado (18/7) que pretende encaminhar ao Congresso Nacional uma proposta para classificar facções criminosas como organizações terroristas caso seja eleito em 2026. A declaração foi feita durante o Encontro Regional Pra Frente Goiás, realizado no Carreiródromo de Trindade, na Região Metropolitana de Goiânia.

Ao detalhar as medidas que pretende adotar nos primeiros 100 dias de um eventual governo, Caiado disse que a mudança na legislação faria parte de um pacote de reformas voltadas à segurança pública e ao ambiente de negócios.

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Segundo Caiado, o reconhecimento das facções como grupos terroristas seria um passo para ampliar o combate ao crime organizado e reforçar a confiança de investidores no país. “É um momento em que estarei preparado para apresentar ao Congresso Nacional todas as reformas necessárias, como também a classificação das facções criminosas como terroristas, avançando cada vez mais para dar credibilidade aos empresários brasileiros, para que confiem no novo governo”, declarou.

Durante o evento, Caiado também abordou temas econômicos. Caiado afirmou que pretende trabalhar pela redução das taxas de juros, argumentando que a medida estimularia investimentos e favoreceria a retomada da atividade econômica.

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O pré-candidato aproveitou ainda para criticar a condução das relações comerciais do Brasil com parceiros internacionais. Ao comentar as recentes barreiras tarifárias impostas por outros países, ele avaliou que o país tem perdido espaço no comércio exterior e responsabilizou o governo federal pela situação.

“Outra tarifação também da China e um bloqueio da União Europeia. Então, isso é exatamente um presidente que não cuida do país e fica apenas preocupado em discutir assuntos, único e exclusivamente, da campanha eleitoral”, afirmou.