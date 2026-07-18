Oposição critica decisão de Moraes sobre visitas a Jair Bolsonaro

Aliados bolsonaristas tomaram as redes sociais para criticar o ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Alexandre de Moraes, que suspendeu visitas ao ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) por 30 dias. Ele também proibiu, até o fim das eleições de 2026, visitas com finalidade político-eleitoral e a divulgação de manifestos com o mesmo teor.

O líder da oposição no Senado Federal, Rogério Marinho (PL-RN), avalia que o ministro usa decisões judiciais como instrumentos de “silenciamento político” e amplia restrições para além do que a própria Constituição prevê.

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“A jurisprudência consolidada do STF sempre conferiu interpretação restritiva ao art. 15 da Constituição, limitando a suspensão dos direitos políticos aos direitos de votar e de ser votado. (...) O Brasil voltará a ser uma democracia plena quando a Constituição estiver acima de todos, nenhum Poder ultrapassar os seus limites.”, escreveu Marinho.

Na mesma linha, o líder do PL na Câmara dos Deputados, Sóstenes Cavalcante (PL-RJ) avaliou que a decisão do ministro ultrapassa os limites da razoabilidade, cria “precedente preocupante” e representa “mais um grave episódio” de restrição às liberdades e aos direitos políticos no Brasil. “Não se pode confundir medidas cautelares com o cerceamento da liberdade de expressão e da atividade política”, defendeu.

O líder do PL no Senado Federal, Carlos Portinho (PL-RJ), avaliou que as decisões do magistrado vão para “além da censura” e atuam como uma “pena de masmorra” em meio a um suposto Estado de Direito. “Toda a perseguição irá acabar, o Brasil voltará a ser uma democracia”, disse o líder da oposição na Câmara dos Deputados, Cabo Gilberto (PL-PB).

“Enterrado vivo”

O filho do ex-presidente Flávio Bolsonaro (PL-RJ), senador e pré-candidato à Presidência da República, afirmou que a decisão não é por “justiça”, mas uma forma de intervir no pleito deste ano, assim como uma vingança e um ato ilegal, desproporcional, covarde e cruel.

“Bolsonaro foi enterrado vivo, só com a cabeça para fora da terra e está tomando chute na cara de Moraes. Hoje foi mais um bico na boca”, afirmou Flávio.

Eduardo Bolsonaro, ex-deputado federal, avaliou que o pai “não está em uma prisão domiciliar, mas está em um cativeiro”. O vereador Balneário Camboriú, Jair Renan Bolsonaro (PL), avaliou que a medida coloca o ex-presidente “praticamente em um solitária”.