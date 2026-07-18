Morre irmão do senador Cleitinho Azevedo

Morreu neste sábado (18/7) Matheus Azevedo, irmão caçula do senador Cleitinho Azevedo, do ex-prefeito de Divinópolis Gleidson Azevedo e do deputado estadual Eduardo Azevedo. Único dos irmãos que não atuava na política, Matheus estava em tratamento contra uma leucemia, que voltou a se manifestar após 18 anos.

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No último dia 6, Gleidson Azevedo postou a retirada de sua medula óssea para doar a Matheus: “Deus me concedeu esse privilégio, e hoje (segunda-feira) a minha medula está sendo retirada para a amanhã (terça-feira), ser transplantada para o meu irmão 'Menino Matheus'“.

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“Matheus, você foi uma das pessoas mais puras que tive o privilégio de conhecer nesta vida, e por isso sua falta será imensamente sentida. Mas tenho a certeza de que essa separação não será para sempre, pois sei que em breve nos veremos novamente, quando Jesus voltar. Até lá, meu irmão, descanse no Senhor. Nos encontraremos na manhã da ressurreição”, declarou Eduardo Azevedo no Instagram.