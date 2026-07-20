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Governo Trump concede green card a Eduardo Bolsonaro

O documento garante ao cidadão estrangeiro o direito de viver, trabalhar e estudar nos EUA por tempo indeterminado, sem a necessidade de autorizações adicionais para permanecer no país

Imagem do visto permanente de Eduardo: filho do ex-presidente está nos EUA desde o início deste ano - (crédito: Imagem cedida)
Imagem do visto permanente de Eduardo: filho do ex-presidente está nos EUA desde o início deste ano - (crédito: Imagem cedida)

O governo do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, concedeu o green card ao ex-deputado federal Eduardo Bolsonaro (PL-SP). A informação foi publicada inicialmente pela Folha de S.Paulo e confirmada pelo Correio junto a aliados do ex-parlamentar.

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O documento garante ao cidadão estrangeiro o direito de viver, trabalhar e estudar nos Estados Unidos por tempo indeterminado, sem a necessidade de autorizações adicionais para permanecer no país.

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Eduardo Bolsonaro está nos Estados Unidos desde o início deste ano e tem mantido agenda política voltada à articulação com aliados do presidente Donald Trump.

A obtenção da residência permanente ocorre em meio às investigações conduzidas pelos EUA contra o Brasil que tem como pano de fundo movimentos ligados ao MAGA, ala mais idealista do governo trumpista.

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Armando Holanda

Jornalista formado pela Universidade Católica de Pernambuco. Já passou pelas redações da Folha de Pernambuco, Diario de Pernambuco, SputnikNews Brasil e América Latina, além de passagens por grandes portais de notícias, a exemplo do Metrópoles. Vencedor d

Por Armando Holanda
postado em 20/07/2026 16:44 / atualizado em 20/07/2026 17:12
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