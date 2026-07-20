Governo Trump concede green card a Eduardo Bolsonaro

O governo do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, concedeu o green card ao ex-deputado federal Eduardo Bolsonaro (PL-SP). A informação foi publicada inicialmente pela Folha de S.Paulo e confirmada pelo Correio junto a aliados do ex-parlamentar.
Siga o canal do Correio Braziliense no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular.
O documento garante ao cidadão estrangeiro o direito de viver, trabalhar e estudar nos Estados Unidos por tempo indeterminado, sem a necessidade de autorizações adicionais para permanecer no país.
Fique por dentro das notícias que importam para você!SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO
Eduardo Bolsonaro está nos Estados Unidos desde o início deste ano e tem mantido agenda política voltada à articulação com aliados do presidente Donald Trump.
A obtenção da residência permanente ocorre em meio às investigações conduzidas pelos EUA contra o Brasil que tem como pano de fundo movimentos ligados ao MAGA, ala mais idealista do governo trumpista.