Governo Trump concede green card a Eduardo Bolsonaro

Imagem do visto permanente de Eduardo: filho do ex-presidente está nos EUA desde o início deste ano - (crédito: Imagem cedida)

O governo do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, concedeu o green card ao ex-deputado federal Eduardo Bolsonaro (PL-SP). A informação foi publicada inicialmente pela Folha de S.Paulo e confirmada pelo Correio junto a aliados do ex-parlamentar.

O documento garante ao cidadão estrangeiro o direito de viver, trabalhar e estudar nos Estados Unidos por tempo indeterminado, sem a necessidade de autorizações adicionais para permanecer no país.

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Eduardo Bolsonaro está nos Estados Unidos desde o início deste ano e tem mantido agenda política voltada à articulação com aliados do presidente Donald Trump.

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A obtenção da residência permanente ocorre em meio às investigações conduzidas pelos EUA contra o Brasil que tem como pano de fundo movimentos ligados ao MAGA, ala mais idealista do governo trumpista.