PSB convoca convenção para oficializar Alckmin como vice na chapa de Lula

O Partido Socialista Brasileiro (PSB) realizará, na próxima quarta-feira (29/7), a convenção nacional que oficializará o vice-presidente Geraldo Alckmin como candidato a vice na chapa de reeleição do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT). O evento será realizado no Centro de Convenções Brasil 21, em Brasília (DF).

A expectativa entre aliados é de que Lula participe da convenção, embora a presença do presidente ainda não tenha sido confirmada. Na última segunda-feira (20/7), o petista esteve na convenção nacional do PDT, quando a legenda formalizou apoio à sua candidatura.

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A agenda da próxima semana deverá marcar o início de uma série de compromissos de campanha de Lula. Além da possível participação no evento do PSB, o presidente tem previsão de comparecer aos atos partidários do PT no Ceará e na Bahia.

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O calendário das convenções será encerrado, no primeiro fim de semana de agosto, com o encontro nacional do PT, em São Paulo (SP), quando a legenda oficializará a candidatura de Lula à reeleição para a Presidência da República.