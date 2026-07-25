Discurso da soberania está engatilhado para a corrida presidencial

A defesa da soberania foi, novamente, o tema central do discurso do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, ontem, em Jacareí (SP). Ao visitar uma fábrica de equipamentos militares, o chefe do Executivo defendeu maior investimento nas Forças Armadas, para "ninguém meter o nariz nesse país".

A prevalência do tema sinaliza a importância que a soberania terá na campanha presidencial. A expectativa é de que Lula a adote como lema de campanha, especialmente após a imposição das novas tarifas dos Estados Unidos contra o Brasil, e que faça uma defesa enfática ao oficializar sua candidatura em 2 de agosto.

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"Também quero (as Forças Armadas) bem preparadas do ponto de vista do poderio, de armamento, de conhecimento científico e tecnológico, para que a gente possa andar de cabeça erguida. Sem nenhuma arrogância, falando em paz, mas preparado para não deixar ninguém meter o nariz nesse país", declarou Lula durante visita à Avibras Aeroco, que fabrica sistemas de defesa, foguetes e veículos militares.

Lula argumentou que o país precisa estar permanentemente preparado para enfrentar eventuais ameaças, ressaltando que conflitos não oferecem tempo para organização. Como exemplo, citou a invasão do Brasil pelo Paraguai, em 1864, para defender planejamento contínuo na área de Defesa.

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O presidente também destacou o patrimônio estratégico brasileiro, mencionando as reservas de minerais críticos, terras raras, a Amazônia e a dimensão territorial e populacional do país como fatores que justificam o fortalecimento do setor. "Temos que cuidar da Defesa, esse país é muito poderoso. A gente ainda não sabe a riqueza de minerais críticos e terras raras desse país", afirmou.

Nos pronunciamentos recentes, o presidente tem sustentado que o Brasil não pretende participar de guerras, mas precisa manter capacidade de defesa para preservar sua soberania.

Discurso político

A defesa da soberania tem sido incorporada aos discursos políticos de Lula na pré-campanha, sinalizando a adoção do tema na campanha oficial. Na convenção nacional do PDT, realizada na segunda-feira Lula voltou a criticar privatizações realizadas durante o governo Jair Bolsonaro e, sem citar nomes, chamou integrantes da família Bolsonaro de "traidores da Pátria".

Ao mencionar o secretário de Estado norte-americano, Marco Rubio, Lula afirmou que, caso ele queira apoiar a candidatura do senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ), "que venha, que monte um comitê". Em seguida, reforçou o discurso de independência nacional. "Nós precisamos voltar a fazer com que o povo brasileiro sinta orgulho. (...) Aqui nós erramos por nós, nós acertamos por nós. E aqui ninguém diz o que nós vamos fazer", enfatizou.