Zema diz que experiência na iniciativa privada o credencia para Presidência

Zema lembrou que fundou uma empresa no interior de Minas Gerais afirmou conhecer as dificuldades enfrentadas por quem empreende no Brasil. - (crédito: Minervino Júnior/CB/D.A.Press)

O candidato do Novo à Presidência da República, Romeu Zema, utilizou o discurso de oficialização da candidatura, nesta segunda-feira (27/7), para apresentar as principais bandeiras que pretende defender ao longo da campanha eleitoral.

Em convenção nacional do partido, em Brasília, o ex-governador de Minas Gerais afirmou que sua trajetória como empresário e gestor público o coloca em posição diferenciada para comandar o país.

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Ao destacar sua experiência na iniciativa privada, Zema lembrou que fundou uma empresa no interior de Minas Gerais responsável por gerar mais de cinco mil empregos diretos e afirmou conhecer as dificuldades enfrentadas por quem empreende no Brasil.

Segundo ele, a vivência no setor produtivo permitiu compreender os impactos da carga tributária, da burocracia e da insegurança jurídica sobre empresas e trabalhadores.

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O candidato também fez um balanço dos sete anos e meio em que esteve à frente do governo mineiro. De acordo com Zema, sua gestão priorizou o equilíbrio das contas públicas, a redução de despesas e a atração de investimentos privados. Ele ressaltou ainda que abriu mão do salário de governador e de benefícios do cargo, além de afirmar que seu governo não foi alvo de escândalos de corrupção.

Facções como terroristas

Na área da segurança pública, Zema apresentou propostas voltadas ao enfrentamento do crime organizado. Entre elas estão a classificação de facções criminosas como organizações terroristas, alterações na legislação penal para endurecer a punição de criminosos reincidentes e a criação de um presídio de segurança máxima destinado às principais lideranças das organizações criminosas.

O candidato também citou experiências internacionais como referência para a redução dos índices de violência.

Outro eixo da campanha será a defesa do crescimento econômico por meio da iniciativa privada. Zema afirmou que Minas Gerais atraiu mais de R$ 530 bilhões em investimentos durante sua gestão e registrou a criação de mais de um milhão de empregos formais.

Segundo ele, o ambiente favorável aos negócios contribuiu para ampliar a participação do estado na economia nacional e atrair novos moradores em busca de oportunidades. Ao encerrar a fala, o candidato defendeu um governo baseado em responsabilidade fiscal, eficiência administrativa e fortalecimento da atividade produtiva.

Para Zema, o Brasil reúne condições para ampliar investimentos, gerar empregos e elevar a competitividade da economia, desde que haja segurança jurídica, estabilidade institucional e políticas voltadas à melhoria do ambiente de negócios.