"As redes socias têm de ser responsabilizadas, sim", afirma Cury

Segundo o professor, o ambiente digital provocou uma mudança no comportamento de crianças e adolescentes e contribuiu para o aumento de problemas relacionados à saúde mental - (crédito: Marcelo Ferreira CB/DA Press )

O pré-candidato do Avante à Presidência da República, Augusto Cury, defendeu nesta terça-feira (28/7) a responsabilização das redes sociais pelos impactos do uso excessivo das plataformas na saúde mental. As declarações foram feitas durante a sabatina com os presidenciáveis das eleições de 2026 promovida pelo Correio Braziliense.

Segundo Cury, o ambiente digital provocou uma mudança no comportamento de crianças e adolescentes e contribuiu para o aumento de problemas relacionados à saúde mental. O pré-candidato afirmou que as redes sociais precisam responder pelos efeitos causados quando houver relação comprovada entre o uso das plataformas e casos de suicídio, automutilação ou dependência.

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"As redes sociais têm de ser responsabilizadas, sim. Qualquer suicídio, qualquer automutilação ou qualquer dependência mais grave, se caracterizada, fará com que paguem multas severas", declarou.



Durante a sabatina, Cury comparou o uso das redes sociais a uma droga de ampla circulação e afirmou que a dependência digital provoca sintomas de abstinência após pouco tempo sem acesso aos dispositivos.

"A dependência digital mexe com o ciclo da dopamina e da serotonina. Nós inventamos uma droga socialmente aceita e comercialmente livre. Depois de apenas três a quatro horas sem o digital, já ocorre síndrome de abstinência, irritabilidade, ansiedade e angústia", enfatizou.

O evento presencial ocorre no auditório da sede do jornal, com transmissão ao vivo pelas redes do Correio. Esta é a primeira rodada de entrevistas com os candidatos ao Palácio do Planalto. A sabatina com os presidenciáveis deste ano tem o apoio da Associação Nacional dos Auditores Fiscais da Receita Federal do Brasil (Anfip), da Federação Nacional de Auditores Fiscais Tributário (Fenat), da Associação Nacional de Fiscais de Tributos Estaduais (Febrafite) e da Unafisco Nacional.

*Estagiário sob a supervisão de Andreia Castro