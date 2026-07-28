Correio promove sabatina com presidenciáveis nesta terça-feira; acompanhe

Presidenciáveis poderão apresentar suas propostas aos eleitores e explicar por que merecem comandar o Executivo federal - (crédito: Marcelo Ferreira/CB/D.A Press)

O Correio Braziliense promove nesta terça-feira (28/7), a partir das 10h, mais uma edição da tradicional sabatina com os presidenciáveis das eleições de 2026. O evento presencial ocorrerá no auditório da sede do jornal. Esta é a primeira rodada de entrevistas com os candidatos ao Palácio do Planalto.

Cada participante terá oportunidade de detalhar propostas degoverno, discorrer sobre temas relevantes para a população brasileira e responder os questionamentos apontados por editores e colunistas do Correio.

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Nesta rodada de entrevistas, as perguntas serão formuladas por Denise Rothenburg, titular da coluna Brasília-DF; Ana Maria Campos, editora de Política local e titular da coluna Eixo Capital; Carmen Souza, editora de Opinião; e Carlos Alexandre de Souza, editor de Política, Brasil e Economia.

A sabatina com os pré-candidatos será transmitida ao vivo no YouTube e nas redes sociais do Correio. As propostas e o ponto de vista dos convidados também estarão publicados na edição on-line e impressa do jornal.

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Com o evento, o jornal reafirma o seu compromisso com a democracia e as eleições. Em 2018 e 2022, o veículo dos Diários Associados foi o único que abriu espaço para todos os postulantes ao mais alto cargo do Executivo federal.

A sabatina com os presidenciáveis deste ano tem o apoio da Associação Nacional dos Auditores Fiscais da Receita Federal do Brasil (Anfip), da Federação Nacional de Auditores Fiscais Tributário (Fenat), da Associação Nacional de Fiscais de Tributos Estaduais(Febrafite) e da Unafisco Nacional.

Nesta etapa do período eleitoral, os partidos terão de 20 de julho a 5 de agosto para realizarem as convenções partidárias. O registro na Justiça Eleitoral deverá ocorrer até 15 de agosto. Nos últimos dias, candidatos ao Palácio do Planalto oficializaram a candidatura.

Flávio Bolsonaro teve o nome lançado pelo PL no último sábado, durante convenção do partido em São Paulo. Ele ainda não anunciou o nome que o acompanhará na chapa como vice-presidente. No domingo, o PSD lançou Ronaldo Caiado à disputa, com Gilberto Kassab para vice.

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva terá a candidatura confirmada à reeleição, no próximo domingo, durante convenção do PT em São Paulo, e terá Geraldo Alckmin como vice.