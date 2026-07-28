Caiado critica troca de ataques entre Lula, Trump e aliados de Bolsonaro

O ex-governador de Goiás, Ronaldo Caiado (PSD), criticou nesta terça-feira (28/7) a escalada de declarações entre o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, e aliados do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL).

Durante coletiva na sede do Correio Braziliense, onde participou de sabatina, o candidato ao Palácio do Planalto afirmou que o cenário político se transformou em uma "briga de rua" e disse que a disputa tem afastado o debate dos temas que, segundo ele, afetam diretamente a população brasileira.

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Para Caiado, a Presidência da República exige uma postura compatível com a relevância institucional do cargo. O governador afirmou que as recentes trocas de acusações e ataques públicos rebaixam o nível do debate político e comprometem a imagem do país.

"A Presidência da República é o cargo mais alto da nação. Esse assunto precisa ser elevado ao nível que o cargo exige. O que estamos vendo é uma baixaria que nunca vimos antes", declarou.

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O ex-governador também criticou o que classificou como ingerência estrangeira na campanha eleitoral brasileira. Segundo ele, a sequência de episódios envolvendo Trump e o presidente da Argentina, Javier Milei, acabou contaminando a discussão política no país.

Caiado afirmou que Lula provocou o presidente norte-americano, que, na sequência, passou a comentar assuntos relacionados ao processo eleitoral brasileiro. Também criticou a participação do senador e presidenciável Flávio Bolsonaro (PL-RJ) em eventos com Milei e disse que as manifestações públicas entre os envolvidos contribuíram para ampliar a crise política.

Na avaliação do candidato, tanto o governo quanto a oposição estariam utilizando os conflitos internacionais para desviar a atenção dos problemas internos do Brasil.

"Eles brigam pelo mesmo interesse: não discutir os assuntos do Brasil. Criam uma crise internacional em plena eleição para esconder os temas que realmente importam ao cidadão", afirmou. Caiado também acusou os principais adversários de priorizarem interesses políticos e pessoais em detrimento das demandas da população.

Cenário econômico

Durante a entrevista, o governador relacionou o cenário político aos desafios econômicos enfrentados pelo país. Segundo ele, disputas diplomáticas e comerciais estariam prejudicando o Brasil no exterior, citando tarifas impostas pelos Estados Unidos e restrições comerciais adotadas por outros parceiros internacionais. Para Caiado, essas questões acabam afetando setores produtivos e ampliando as dificuldades da economia brasileira.

Ao encerrar a fala, o governador defendeu que o debate eleitoral seja concentrado em propostas para áreas como saúde, educação, segurança pública, geração de emprego e renda. Caiado afirmou que cabe aos brasileiros decidir os rumos do país e disse que o próximo presidente deve ter "estatura moral" para exercer o cargo.

"Quem vai resolver o problema da eleição no Brasil somos nós, brasileiros. O país precisa discutir soluções para a população, e não permanecer em disputas pessoais que isolam o Brasil e empobrecem cada vez mais a sociedade", concluiu.