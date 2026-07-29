Lula diz que Brasil está preparado para enfrentar impactos do El Niño

"Se ele vai acontecer de forma grave, nós estamos preparados. Se ele não acontecer, valeu a intenção", disse o presidente - (crédito: Foto: Ricardo Stuckert )

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) afirmou, nesta quarta-feira (29/7), que o Brasil nunca esteve tão preparado para enfrentar os possíveis impactos do fenômeno El Niño.

Durante reunião ministerial sobre o plano de preparação do governo federal, o presidente elogiou o trabalho coordenado pela Casa Civil e pelos 24 ministérios envolvidos na elaboração das medidas preventivas e disse acreditar que o país construiu um nível de planejamento inédito para lidar com eventos climáticos extremos.

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Segundo Lula, o governo optou por se antecipar aos possíveis efeitos do fenômeno, mesmo sem a confirmação da intensidade com que ele poderá atingir o país. Para o presidente, preparar-se para um cenário adverso é fundamental, independentemente de sua concretização.

"Se ele vai acontecer de forma grave, nós estamos preparados. Se ele não acontecer, valeu a intenção de se preparar para enfrentar alguma coisa grave", afirmou.

Lula ressaltou que as maiores dificuldades ocorrem quando governos e autoridades locais são surpreendidos por desastres naturais sem estrutura adequada para responder. Ele citou a necessidade de equipamentos, reservas de água e alimentos, além de equipes de emergência para minimizar os impactos caso ocorram eventos extremos.

Atuação dos prefeitos

O presidente também defendeu uma atuação conjunta entre União, estados e municípios. Segundo ele, o governo federal não consegue responder sozinho às emergências climáticas e é essencial envolver prefeitos e governadores no planejamento.

Durante a reunião, Lula sugeriu que o governo promova uma teleconferência com os prefeitos de todo o país para apresentar o plano elaborado pela União e incentivar que cada município desenvolva sua própria estrutura de prevenção e resposta.

Na avaliação do presidente, os gestores municipais têm melhores condições de identificar áreas vulneráveis, riscos de incêndios e regiões que podem enfrentar problemas de abastecimento, permitindo respostas mais rápidas diante de uma eventual crise.

Lula afirmou ainda que o planejamento apresentado pode servir de modelo para estados e municípios ampliarem sua capacidade de enfrentamento aos efeitos das mudanças climáticas. Segundo ele, o trabalho realizado pelo governo federal poderá, inclusive, servir de referência para outros países.

Ao comparar a preparação brasileira com situações enfrentadas no exterior, o presidente citou incêndios registrados na Espanha e terremotos no Japão para defender que o impacto dos desastres depende também do nível de preparação das autoridades e da população.

Para Lula, após a elaboração do plano e o reforço das equipes responsáveis pela resposta a emergências, o Brasil estará em melhores condições para enfrentar possíveis eventos climáticos extremos associados ao El Niño.