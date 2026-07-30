Embaixador permanece no Brasil após consulta e adia retorno à Argentina

Retorno do embaixador depende da retomada de interlocução política com o governo argentino - (crédito: Ricardo Stuckert/PR)

A permanência do embaixador do Brasil na Argentina em território brasileiro deve se estender por mais alguns dias, segundo interlocutores do Palácio do Planalto ouvidos pelo Correio. Convocado para consultas em meio ao agravamento das tensões diplomáticas na região, o diplomata ainda não recebeu sinal verde para retornar a Buenos Aires.

Nas hostes palacianas, a avaliação é de que o governo Luiz Inácio Lula da Silva prefere manter cautela antes de normalizar a representação diplomática. A decisão é interpretada como um gesto político calculado, sem romper os canais institucionais com a Argentina, mas preservando margem para novas avaliações sobre o cenário regional.

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A consulta ao embaixador ocorre em um momento de sucessivos atritos envolvendo o governo do presidente argentino, Javier Milei, e o governo brasileiro, devido aos ataques do chefe argentino contra as instituições do Brasil. Nas últimas semanas, Brasília passou a monitorar com mais atenção movimentos considerados coordenados entre lideranças da direita sul-americana e aliados do ex-presidente Jair Bolsonaro, sobretudo diante da aproximação das eleições presidenciais brasileiras.

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Integrantes do governo afirmam que o retorno do embaixador dependerá da evolução do ambiente diplomático e da avaliação de que há condições para retomar plenamente a interlocução política com o governo argentino. Até lá, a orientação é manter diálogo pelos canais diplomáticos habituais, evitando novos gestos que possam ampliar a tensão.

A leitura no Itamaraty é de que a consulta não representa um rompimento nas relações entre os dois países, mas um instrumento previsto na prática diplomática para reavaliar estratégias diante de episódios considerados sensíveis.