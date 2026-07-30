Paraguai reage à fala de Lula sobre guerra e convoca embaixador brasileiro

Presidente Santiago Peña telefonou para Lula nesta semana, após repercussão da fala. País convocou embaixador do Brasil para esclarecimentos - (crédito: Ricardo Stuckert / PR)

O presidente do Paraguai, Santiago Peña, telefonou para o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) após declarações do petista sobre a Guerra do Paraguai provocarem reação e indignação no país vizinho.

A informação foi divulgada nesta quinta-feira (30/7) pelo chanceler paraguaio, Rubén Ramírez Lezcano. Segundo ele, o embaixador do Brasil no Paraguai, José Antônio Marcondes de Carvalho, foi convocado para uma reunião nesta sexta-feira (31) com o vice-presidente paraguaio, Pedro Alliana, quando receberá uma nota oficial do governo de Assunção em resposta às falas de Lula.

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A convocação de um embaixador de outro país para esclarecimentos representa, na diplomacia, um gesto firme de descontentamento na relação.

"Paraguai resolveu invadir o Brasil"

As declarações foram feitas na última sexta-feira (24), quando o presidente brasileiro afirmou que o Paraguai invadiu o Brasil, a Argentina e o Uruguai no século XIX, desencadeando a Guerra da Tríplice Aliança.

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"A gente não pode se esquecer que um belo dia o Paraguai resolveu invadir o Brasil, invadiu Corumbá, ao mesmo tempo invadiu o Uruguai, invadiu a Argentina e aquela guerra, que parecia que era nada, durou cinco anos", disse.