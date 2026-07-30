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Tensão diplomática

Paraguai reage à fala de Lula sobre guerra e convoca embaixador brasileiro

Presidente Santiago Peña telefonou para Lula e expressou indignação do país com as declarações. Em discurso, Lula citou invasão do Brasil pelo Paraguai no século XIX

Presidente Santiago Peña telefonou para Lula nesta semana, após repercussão da fala. País convocou embaixador do Brasil para esclarecimentos - (crédito: Ricardo Stuckert / PR)
Presidente Santiago Peña telefonou para Lula nesta semana, após repercussão da fala. País convocou embaixador do Brasil para esclarecimentos - (crédito: Ricardo Stuckert / PR)

O presidente do Paraguai, Santiago Peña, telefonou para o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) após declarações do petista sobre a Guerra do Paraguai provocarem reação e indignação no país vizinho.

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A informação foi divulgada nesta quinta-feira (30/7) pelo chanceler paraguaio, Rubén Ramírez Lezcano. Segundo ele, o embaixador do Brasil no Paraguai, José Antônio Marcondes de Carvalho, foi convocado para uma reunião nesta sexta-feira (31) com o vice-presidente paraguaio, Pedro Alliana, quando receberá uma nota oficial do governo de Assunção em resposta às falas de Lula.

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A convocação de um embaixador de outro país para esclarecimentos representa, na diplomacia, um gesto firme de descontentamento na relação.

"Paraguai resolveu invadir o Brasil" 

As declarações foram feitas na última sexta-feira (24), quando o presidente brasileiro afirmou que o Paraguai invadiu o Brasil, a Argentina e o Uruguai no século XIX, desencadeando a Guerra da Tríplice Aliança.

"A gente não pode se esquecer que um belo dia o Paraguai resolveu invadir o Brasil, invadiu Corumbá, ao mesmo tempo invadiu o Uruguai, invadiu a Argentina e aquela guerra, que parecia que era nada, durou cinco anos", disse.

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Armando Holanda

Jornalista formado pela Universidade Católica de Pernambuco. Já passou pelas redações da Folha de Pernambuco, Diario de Pernambuco, SputnikNews Brasil e América Latina, além de passagens por grandes portais de notícias, a exemplo do Metrópoles. Vencedor d

Por Armando Holanda
postado em 30/07/2026 12:40
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