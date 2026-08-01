Márcia Rollemberg, a vice dos sonhos

Márcia Rollemberg (PSB) seria, na visão de integrantes do PSB, a vice ideal - (crédito: Marcelo Ferreira/CB/D.A Press)

Se tivesse se desincompatibilizado do cargo que ocupa no Ministério da Cultura, Márcia Rollemberg (PSB) seria, na visão de integrantes do PSB, a vice ideal para Ricardo Cappelli, embora a mulher de Rodrigo Rollemberg (PSB) nunca tenha se animado para disputar eleições.

Com a vice dos sonhos impedida de concorrer, Cappelli precisa buscar no meio político um nome que acrescente à chapa sem atrapalhar outros planos do partido.

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Se o PT recuasse, PSB teria condições de formar uma chapa mais ampla. Mas o partido do presidente Lula não dá sinais de que fará uma intervenção para organizar a chapa para as eleições de outubro.