Márcia Rollemberg, a vice dos sonhos

Se tivesse se desincompatibilizado do cargo que ocupa no Ministério da Cultura, Márcia Rollemberg (PSB) seria, na visão de integrantes do PSB, a vice ideal para Ricardo Cappelli, embora a mulher de Rodrigo Rollemberg (PSB) nunca tenha se animado para disputar eleições.
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Com a vice dos sonhos impedida de concorrer, Cappelli precisa buscar no meio político um nome que acrescente à chapa sem atrapalhar outros planos do partido.
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Se o PT recuasse, PSB teria condições de formar uma chapa mais ampla. Mas o partido do presidente Lula não dá sinais de que fará uma intervenção para organizar a chapa para as eleições de outubro.