Janja destaca protagonismo das mulheres em apoio à reeleição de Lula

No evento, a primeira-dama também fez um balanço de sua atuação ao lado de Lula desde o início do atual mandato. - (crédito: Ricardo Stuckert/PR)

A primeira-dama Janja da Silva fez um discurso voltado ao eleitorado feminino durante a convenção nacional do PT que oficializou, neste domingo (2/8), a candidatura do presidente Luiz Inácio Lula da Silva à reeleição. Em tom pessoal, ela afirmou que as mulheres terão papel central na campanha eleitoral e associou a mobilização feminina à continuidade do projeto político liderado pelo petista.

Ao abrir sua fala, Janja prestou homenagem às mulheres presentes no evento e destacou a rotina enfrentada por milhões de brasileiras, conciliando trabalho, cuidados com a família e tarefas domésticas. Segundo ela, esse segmento da população será determinante para a vitória da chapa governista nas eleições de outubro. "Somos nós, mulheres, que vamos eleger você novamente", afirmou ao presidente.

Fique por dentro das notícias que importam para você! SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO

A primeira-dama também fez um balanço de sua atuação ao lado de Lula desde o início do atual mandato. Disse, ainda, sentir orgulho de participar da construção de políticas públicas nas quais acredita e defendeu que as iniciativas implementadas pelo governo sejam transformadas em políticas de Estado, garantindo continuidade independentemente das mudanças de governo. Para Janja, esse é o caminho para consolidar um Brasil mais desenvolvido e reconhecido internacionalmente por ações voltadas à inclusão social.

Em um dos momentos mais emocionados do discurso, Janja afirmou que a missão política de Lula passou a ser também a sua desde a vitória eleitoral de 2022. Segundo ela, embora desejasse compartilhar uma vida mais reservada ao lado do presidente, considera que ambos têm o compromisso de trabalhar pelo desenvolvimento do país e pela ampliação das políticas sociais.

Leia também: PT aposta em Lula como símbolo da democracia e convoca militância

A primeira-dama dedicou parte de sua manifestação ao combate à violência contra as mulheres, tema que classificou como uma prioridade do governo. Ela elogiou o presidente por incorporar a pauta às discussões internacionais e afirmou que Lula é um dos poucos líderes mundiais a levar o debate sobre feminicídio e outras formas de violência de gênero a fóruns como as reuniões do G7 e do G20. Também destacou o trabalho do governo na articulação de pactos com os estados para fortalecer a proteção às mulheres.

Ao encerrar o discurso, Janja reafirmou o compromisso de seguir atuando na defesa das mulheres e das políticas públicas voltadas à igualdade de direitos. A fala foi recebida com aplausos pela militância e reforçou a estratégia da campanha petista de destacar pautas sociais e de inclusão como um dos principais eixos da busca pela reeleição de Lula.