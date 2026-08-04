Damares mantém apoio a Flávio após decisão do Republicanos

"Isso quer dizer que os membros do partido são neutros? Não. Eu tenho o meu candidato. O meu candidato é Flávio Bolsonaro", afirmou a senadora - (crédito: Ed Alves/CB/DA.Press)

A decisão do Republicanos de permanecer neutro na disputa pelo Palácio do Planalto não alterou os planos da senadora Damares Alves (Republicanos-DF). Horas após a convenção nacional da legenda, realizada nesta terça-feira (4/8), a parlamentar reafirmou que seguirá ao lado da candidatura do senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ) e afirmou que pretende atuar ativamente na campanha presidencial.

Em vídeo divulgado após a reunião da executiva nacional, Damares procurou afastar interpretações de que a posição institucional do partido significaria equidistância de seus filiados em relação aos candidatos. Segundo ela, a neutralidade aprovada pela legenda se restringe à esfera partidária e não impede que parlamentares e dirigentes declarem apoio a projetos políticos específicos.

Fique por dentro das notícias que importam para você! SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO

Leia também: Operação Lívia investiga grupo digital que induzia jovens a atos violentos

“Isso quer dizer que os membros do partido são neutros? Não. Eu tenho o meu candidato. O meu candidato é Flávio Bolsonaro”, afirmou a senadora.

A manifestação ocorre no mesmo dia em que o Republicanos oficializou que não lançará candidato próprio à Presidência nem à Vice-Presidência da República. A legenda também decidiu não integrar formalmente nenhuma coligação nacional, optando por preservar a autonomia de seus diretórios estaduais nas articulações eleitorais.

Nos bastidores, a expectativa era de que o partido pudesse compor a chapa presidencial de Flávio Bolsonaro, hipótese que alimentou especulações sobre possíveis nomes para a vice, entre eles o da ex-presidente da Caixa Econômica Federal Daniella Marques, filiada recentemente ao Republicanos. A decisão da convenção encerrou essas negociações no plano institucional.

Damares revelou que trabalhou para aproximar Republicanos e PL, mas disse que as negociações esbarraram nos acordos já firmados pelos diretórios estaduais. Segundo ela, cada estado construiu alianças próprias ao longo dos últimos meses, tornando inviável uma decisão única para todo o país.

De acordo com a senadora, a maior parte das seções estaduais da legenda já demonstrava alinhamento com a candidatura de Flávio Bolsonaro, enquanto Pernambuco optou por uma composição distinta. Diante desse cenário, afirmou, a direção nacional preferiu preservar a autonomia das bases em vez de impor uma orientação uniforme.

Formação de alianças

Para justificar a decisão, Damares citou como exemplo o próprio Partido Liberal. Segundo ela, o PL também convive com alianças regionais que não refletem necessariamente a estratégia nacional da sigla.

A parlamentar mencionou o Ceará, onde o partido firmou acordos com grupos políticos que, em âmbito nacional, estiveram em lados opostos ao ex-presidente Jair Bolsonaro. “O PL respeitou a autonomia do estado do Ceará. Isso acontece dentro de um partido”, declarou.

Ao defender a postura adotada pelo Republicanos, a senadora afirmou que a legenda buscou respeitar as decisões construídas nos estados e evitou comprometer alianças locais em nome de uma coligação nacional. Ela também reiterou que, no plano pessoal, permanecerá engajada na campanha do candidato do PL. “Continuo sendo a maior cabo eleitoral do Flávio Bolsonaro”, afirmou.