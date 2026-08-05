Aliado de Flávio Bolsonaro comemora vice e ataca cobrança por mulher na chapa

O deputado federal Alfredo Gaspar (PL-AL) foi escolhido para compor a chapa de Flávio Bolsonaro (PL) - (crédito: Ed Alves/CB/D.A Press)

O anúncio do deputado federal Alfredo Gaspar (PL-AL) como candidato a vice na chapa de Flávio Bolsonaro (PL) foi comemorado pelo aliado Paulo Figueiredo, com um ataque às cobranças por uma mulher na composição da candidatura.

Em publicação nas redes sociais nesta quarta-feira (5/8), o jornalista afirmou que o presidenciável "não cedeu à patrulha identitária que exigia mulher de vice" e celebrou o fato de a chapa ser "puro sangue", sem acordos com o Centrão. Lembre-se que o bloco foi quem decidiu ficar neutro nas eleições presidenciais, deixando o filho 01 do ex-presidente sem opções além de uma escolha caseira.

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"Alfredo Gaspar será o vice-presidente de Flávio Bolsonaro. Chapa puro sangue com nome combativo, de sucesso na área de segurança pública, nordestino e 'direita com muito orgulho'. Craque da CPMI do INSS. Acabou o mimimi. Não cedeu à patrulha identitária que exigia mulher de vice. Não cedeu às chantagens de ninguém. Nada de Centrão. Parabéns!", escreveu Figueiredo.

A manifestação reforça o discurso da ala mais ideológica do bolsonarismo, que defendia uma chapa formada exclusivamente por nomes alinhados ao campo conservador, em detrimento de uma composição que buscasse ampliar o eleitorado ou contemplar maior representatividade feminina.

A declaração também chama atenção por partir de Paulo Figueiredo, que acumula um histórico de ataques às mulheres na política. Em outras ocasiões, o bolsonarista afirmou que mulheres "não sabem votar", declaração que provocou críticas de parlamentares e organizações de defesa dos direitos das mulheres.

Nas últimas semanas, dirigentes do PL e de partidos aliados chegaram a defender a escolha de uma mulher para a vaga de vice, avaliando que a estratégia poderia reduzir a rejeição do bolsonarismo junto ao eleitorado feminino.