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Eleições 2026

Aliado de Flávio Bolsonaro comemora vice e ataca cobrança por mulher na chapa

Paulo Figueiredo afirmou que o presidenciável "não cedeu à patrulha identitária". Nas últimas semanas, dirigentes do PL chegaram a defender a escolha de uma mulher para chapa para reduzir rejeição do eleitorado feminino

O deputado federal Alfredo Gaspar (PL-AL) foi escolhido para compor a chapa de Flávio Bolsonaro (PL) - (crédito: Ed Alves/CB/D.A Press)
O deputado federal Alfredo Gaspar (PL-AL) foi escolhido para compor a chapa de Flávio Bolsonaro (PL) - (crédito: Ed Alves/CB/D.A Press)

O anúncio do deputado federal Alfredo Gaspar (PL-AL) como candidato a vice na chapa de Flávio Bolsonaro (PL) foi comemorado pelo aliado Paulo Figueiredo, com um ataque às cobranças por uma mulher na composição da candidatura.

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Em publicação nas redes sociais nesta quarta-feira (5/8), o jornalista afirmou que o presidenciável "não cedeu à patrulha identitária que exigia mulher de vice" e celebrou o fato de a chapa ser "puro sangue", sem acordos com o Centrão. Lembre-se que o bloco foi quem decidiu ficar neutro nas eleições presidenciais, deixando o filho 01 do ex-presidente sem opções além de uma escolha caseira. 

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"Alfredo Gaspar será o vice-presidente de Flávio Bolsonaro. Chapa puro sangue com nome combativo, de sucesso na área de segurança pública, nordestino e 'direita com muito orgulho'. Craque da CPMI do INSS. Acabou o mimimi. Não cedeu à patrulha identitária que exigia mulher de vice. Não cedeu às chantagens de ninguém. Nada de Centrão. Parabéns!", escreveu Figueiredo.

A manifestação reforça o discurso da ala mais ideológica do bolsonarismo, que defendia uma chapa formada exclusivamente por nomes alinhados ao campo conservador, em detrimento de uma composição que buscasse ampliar o eleitorado ou contemplar maior representatividade feminina.

A declaração também chama atenção por partir de Paulo Figueiredo, que acumula um histórico de ataques às mulheres na política. Em outras ocasiões, o bolsonarista afirmou que mulheres "não sabem votar", declaração que provocou críticas de parlamentares e organizações de defesa dos direitos das mulheres.

Nas últimas semanas, dirigentes do PL e de partidos aliados chegaram a defender a escolha de uma mulher para a vaga de vice, avaliando que a estratégia poderia reduzir a rejeição do bolsonarismo junto ao eleitorado feminino.

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Armando Holanda

Jornalista formado pela Universidade Católica de Pernambuco. Já passou pelas redações da Folha de Pernambuco, Diario de Pernambuco, SputnikNews Brasil e América Latina, além de passagens por grandes portais de notícias, a exemplo do Metrópoles. Vencedor d

Por Armando Holanda
postado em 05/08/2026 12:08 / atualizado em 05/08/2026 12:21
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