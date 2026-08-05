Chapa pura: Alfredo Gaspar é confirmado como vice de Flávio Bolsonaro

A escolha recaiu sobre um dos principais nomes do PL no Nordeste. Gaspar é ex-promotor de Justiça e ex-procurador-geral de Justiça de Alagoas - (crédito: Ed Alves/CB/DA.Press)

O deputado federal Alfredo Gaspar (PL-AL) foi confirmado nesta quarta-feira (5/8) como candidato a vice-presidente na chapa encabeçada por Flávio Bolsonaro (PL). A escolha encerra um processo marcado por semanas de indefinição e negociações com partidos do Centrão, que não avançaram. Com isso, o PL optou por uma composição formada exclusivamente por quadros da própria legenda.

A escolha recaiu sobre um dos principais nomes do PL no Nordeste. Ex-promotor de Justiça e ex-procurador-geral de Justiça de Alagoas, Alfredo Gaspar ganhou projeção nacional na área da segurança pública antes de ser eleito deputado federal. Na Câmara, tornou-se um dos parlamentares mais atuantes da bancada de oposição e ampliou sua participação em temas ligados ao combate ao crime organizado e ao fortalecimento das forças de segurança.

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Ao oficializar a composição, Flávio Bolsonaro afirmou que a chapa reúne experiência política e capacidade de gestão para a disputa presidencial.

A definição do vice foi adiada sucessivas vezes enquanto o PL buscava atrair um aliado de outro partido para ampliar a coligação. Nomes como a senadora Tereza Cristina (PP-MS) e a ex-presidente da Caixa Daniella Marques chegaram a ser considerados, mas perderam força após PP e Republicanos optarem pela neutralidade na disputa presidencial.