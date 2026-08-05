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INVESTIGAÇÃO

PF conclui inquérito sobre compra de títulos podres do Master pelo BRB

Corporação deve enviar no próximos dias ao Supremo e a PGR o indiciamento de Daniel Vorcaro e Paulo Henrique Costa

10/07/2026. Crédito: Minervino Júnior/CB/D.A Press. Brasil. Brasilia - DF. Banco de Brasília - BRB - Setor Bancário Sul. - (crédito: Minervino Júnior/CB)
10/07/2026. Crédito: Minervino Júnior/CB/D.A Press. Brasil. Brasilia - DF. Banco de Brasília - BRB - Setor Bancário Sul. - (crédito: Minervino Júnior/CB)
A Polícia Federal concluiu nesta quarta-feira (05) o inquérito aberto para apurar a venda de R$ 12 bilhões de títulos podres do Banco Master ao Banco de Brasília (BRB). De acordo com investigadores ouvidos pela reportagem, sob a condição de anonimato, as equipes policiais desvendaram o emaranhado de recursos envolvidos e a origem dos papéis fraudulentos.
 
O montante inicial surpreendeu os investigadores, que avaliaram que o esquema é muito maior do que se imaginava. Em julho, o Correio adiantou que a conclusão das diligências ocorreria no início de agosto. A Operação Compliance Zero, que investiga o esquema do Banco Master, foi dividida em várias etapas. Os prejuízos causados ao BRB estão presentes na primeira parte, pois estão em avaliação desde que o esquema criminoso foi descoberto.
 
Nos próximos dias, a Polícia Federal enviará o indiciamento dos envolvidos ao Supremo Tribunal Federal (STF), e à Procuradoria-Geral da República. Entre os alvos estão Daniel Vorcaro, dono do Master, e Paulo Henrique Costa, ex-presidente do BRB.
 
Paralelamente, outras investigações vão continuar em curso, como o envio de dinheiro ao exterior, a participação de outros envolvidos, além da contratação de influenciadores e jornalistas para atacarem o Banco Central por meio das redes sociais.
 
 
O financiamento do filme Dark Horse e o suposto envolvimento de Flávio Bolsonaro ainda está na etapa inicial das investigações. Fontes na corporação acreditam ser remota a chance da realização de busca e apreensão ou de prisões sobre este trecho da investigação durante o período eleitoral, mas não descartam a hipótese, a depender dos rumos das diligências.
Autoridades distritais
Outra etapa que ainda está em andamento é a que apura se ocorreu o envolvimento de autoridades locais do Distrito Federal, como deputados distritais, do ex-governador Ibaneis Rocha e do publicitário Thiago Miranda no esquema. Em relação a este grupo, ventila-se a possibilidade de ocorrer uma nova fase da operação para o cumprimento de mandados de prisão e de busca e apreensão de passaporte nas próximas semanas.
 
Eventuais acordos de delação premiada podem atrasar a conclusão das diligências, caso tragam informações relevantes e ainda desconhecidas pelos investigadores. No entanto, neste momento, a única colaboração em tratativa é do advogado Daniel Monteiro, preso em São Paulo.
 

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Renato Souza

Repórter

Repórter de política, setorista do Supremo Tribunal Federal (STF). Vencedor do Prêmio CNT de Jornalismo, possuí passagens pelo SBT, Record/R7 e está entre os jornalistas mais influentes do Twitter no Brasil.

Por Renato Souza
postado em 05/08/2026 18:35
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