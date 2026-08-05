PF conclui inquérito sobre compra de títulos podres do Master pelo BRB

A Polícia Federal concluiu nesta quarta-feira (05) o inquérito aberto para apurar a venda de R$ 12 bilhões de títulos podres do Banco Master ao Banco de Brasília (BRB). De acordo com investigadores ouvidos pela reportagem, sob a condição de anonimato, as equipes policiais desvendaram o emaranhado de recursos envolvidos e a origem dos papéis fraudulentos.

O montante inicial surpreendeu os investigadores, que avaliaram que o esquema é muito maior do que se imaginava. Em julho, o Correio adiantou que a conclusão das diligências ocorreria no início de agosto. A Operação Compliance Zero, que investiga o esquema do Banco Master, foi dividida em várias etapas. Os prejuízos causados ao BRB estão presentes na primeira parte, pois estão em avaliação desde que o esquema criminoso foi descoberto.

Nos próximos dias, a Polícia Federal enviará o indiciamento dos envolvidos ao Supremo Tribunal Federal (STF), e à Procuradoria-Geral da República. Entre os alvos estão Daniel Vorcaro, dono do Master, e Paulo Henrique Costa, ex-presidente do BRB.

Paralelamente, outras investigações vão continuar em curso, como o envio de dinheiro ao exterior, a participação de outros envolvidos, além da contratação de influenciadores e jornalistas para atacarem o Banco Central por meio das redes sociais.

O financiamento do filme Dark Horse e o suposto envolvimento de Flávio Bolsonaro ainda está na etapa inicial das investigações. Fontes na corporação acreditam ser remota a chance da realização de busca e apreensão ou de prisões sobre este trecho da investigação durante o período eleitoral, mas não descartam a hipótese, a depender dos rumos das diligências.