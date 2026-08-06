Lula veta anistia a caminhoneiros que bloquearam vias em atos políticos de 22

Lula vetou a anistia a caminhoneiros e transportadoras que bloquearam vias após as eleições de 2022, vencidas pelo atual rpesidente da República - (crédito: Minervino Júnior/CB/D.A Press)

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) vetou um trecho na Medida Provisória (MP) do Frete que previa a anistia a caminhoneiros e transportadoras que promoveram manifestações e bloqueio de estradas após a eleição de 2022, vencida pelo atual chefe do Executivo.

O veto a cerca R$ 7,1 bilhões em punições administrativas, cíveis e judiciais aplicadas pelo Supremo Tribunal Federal (STF) pelos bloqueios de rodovias foi publicado no Diário Oficial desta quinta-feira (6/8), junto à sanção da MP do Frete, aprovada em julho pelo Congresso.

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Sancionada por Lula ontem (5/8), a MP do Frete prevê um piso mínimo a estabelecido pela Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT) a caminhoneiros.

A norma também endurece punições a empresas e embarcadores que contratarem fretes abaixo do piso mínimo. A nova lei ainda estabelece que o Código Identificador da Operação de Transporte (CIOT) passa a ser o documento obrigatório para registrar o valor do frete antes de cada viagem.