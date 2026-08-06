Inês Brasil oficializa candidatura a deputada estadual no Rio pelo PSB

A influenciadora Inês Brasil anunciou nesta quinta-feira (6) que disputará uma cadeira na Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro (Alerj) pelo PSB. Conhecida pelo bordão “Alô, alô, graças a Deus” e por frases que viralizaram nas redes sociais, como “Segura esse forninho”, a criadora de conteúdo entra oficialmente na disputa eleitoral de 2026 apostando na popularidade construída na internet.
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A candidatura foi confirmada pela própria influenciadora, que concorrerá pela legenda do prefeito do Recife, João Campos (PSB), candidato ao governo de Pernambuco.
Figura recorrente na cultura pop brasileira, Inês acumula milhões de seguidores e transformou expressões como “Alô, graças a Deus” em marcas registradas. Agora, a influenciadora tenta converter o alcance digital em votos nas urnas, em um movimento semelhante ao de outras personalidades da internet que migraram para a política nos últimos anos.
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