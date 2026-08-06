Inês Brasil oficializa candidatura a deputada estadual no Rio pelo PSB

Inês Brasil anuncia que vai disputar cargo nas eleições após se filiar ao PSB - (crédito: Reprodução/Instagram)

A influenciadora Inês Brasil anunciou nesta quinta-feira (6) que disputará uma cadeira na Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro (Alerj) pelo PSB. Conhecida pelo bordão “Alô, alô, graças a Deus” e por frases que viralizaram nas redes sociais, como “Segura esse forninho”, a criadora de conteúdo entra oficialmente na disputa eleitoral de 2026 apostando na popularidade construída na internet.

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A candidatura foi confirmada pela própria influenciadora, que concorrerá pela legenda do prefeito do Recife, João Campos (PSB), candidato ao governo de Pernambuco.

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Figura recorrente na cultura pop brasileira, Inês acumula milhões de seguidores e transformou expressões como “Alô, graças a Deus” em marcas registradas. Agora, a influenciadora tenta converter o alcance digital em votos nas urnas, em um movimento semelhante ao de outras personalidades da internet que migraram para a política nos últimos anos.